Un laboratorio di droga per rifornire l’Abruzzo: undici persone in manette

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

I BLITZ



Era un vero e proprio laboratorio di produzione e confezionamento ad Aprilia, in provincia di Latina, gestito da un uomo di origine albanese, il canale di approvvigionamento di un sodalizio specializzato nello spaccio di cocaina, hashish e marijuana, al cui vertice c’era una coppia: la 26enne Joyce Cocco e il 32enne cubano Amed Quesada, residenti a Santa Maria Imbaro. A stroncare il traffico, l’imponente operazione antidroga condotta dalla squadra mobile e scattata alle prime luci dell’alba tra Chieti, Lanciano, Aprilia e Pescara. Quattro gli arresti in flagranza per traffico di stupefacenti (l’albanese anche per produzione e detenzione di arma da fuoco) eseguiti uno a Latina, due a Lanciano e uno a Pescara. In carcere sono finiti anche il 48enne albanese Elton Querreti e il 37enne lancianese Alessandro Ceroli. Inoltre, sono state denunciate sei persone per le quali il giudice dovrà decidere sulla richiesta di misura cautelare.



I SEQUESTRI

In totale sono state dieci le perquisizioni effettuate dagli agenti della Mobile di Chieti, che ha sequestrato circa dieci chili di cocaina, di cui uno allo stato puro, e 2,5 di hashish, destinate prevalentemente alle piazze di Chieti e dell’area frentana.

Nel corso della perquisizione nel laboratorio di Aprilia, gli agenti hanno rinvenuto anche due pistole cariche con 25 proiettili e oltre 15mila euro in contanti. Le attività investigative sono state eseguite in collaborazione con le Squadre Mobili di Pescara e Latina. A rendere noti i particolari dell’operazione sono stati il questore di Chieti, Leonida Marseglia, e il dirigente della Squadra Mobile, Francesco D’Antonio. Tutto ha avuto origine da un episodio avvenuto il 25 aprile scorso a Chieti, quando un uomo e una donna fecero irruzione nell’abitazione di un 20enne minacciandolo con una pistola, per poi ferirlo a coltellate ad una coscia. I due, dopo averlo stordito con calci e pugni al volto, erano fuggiti portandosi via due orologi di valore di cui uno in oro. Nel corso delle complesse indagini si accertò che la vittima era stata aggredita per non aver saldato un debito di droga nei confronti della coppia, che rivendicava il pagamento. Da questo episodio è iniziata un’intensa attività investigativa tesa a smantellare il gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti capeggiato dai due rapinatori, che ha portato a indagare complessivamente undici persone, alcune italiane, altre di origine straniera, tutte con regolare permesso di soggiorno. Oltre agli stupefacenti, è stata sequestrata anche una pistola carica con matricola abrasa. Dalle indagini è emerso come il gruppo agisse in maniera stabile e continuativa, in particolar modo nei comuni del Frentano, rappresentando un punto di riferimento nella vendita di hashish e cocaina: droga che veniva poi acquistata da altri pusher al dettaglio e venduta in diverse piazze di spaccio.



GLI ARRESTI

Un altro fiorente traffico di droga è stato smantellato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Teramo, con il supporto dei militari del Comando Provinciale, delle unità cinofile del Nucleo di Chieti e di un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara, che nella notte, tra Roseto degli Abruzzi, Pineto, Tortoreto e Sant’Omero, hanno dato esecuzione a un’importante operazione. Nove le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura: quattro persone sono finite in carcere, mentre cinque si trovano agli arresti domiciliari. La complessa indagine era stata avviata nel settembre 2024 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo e ha permesso di smantellare una rete familiare di spaccio di cocaina attiva lungo la costa teramana, in particolare a Roseto degli Abruzzi e Tortoreto. Le indagini dei militari hanno fatto emergere l’esistenza di due nuclei familiari di origine albanese, legati da vincoli di parentela, che avevano creato un sistema organizzato di distribuzione di droga, rivolto a clienti di ogni ceto sociale ed età. Nel corso delle attività investigative, i carabinieri hanno potuto documentare oltre cento cessioni di cocaina e arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, trovato in possesso di 800 grammi di cocaina. Sono stati inoltre sequestrati circa 300 grammi della stessa sostanza e 40.700 euro in contanti, nascosti in un rifugio utilizzato dagli indagati per eludere le investigazioni. Durante l’esecuzione dei provvedimenti cautelari, sono state inoltre eseguite 13 perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di circa 6mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono stati sequestrati anche 12mila euro. I quattro arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Castrogno, mentre cinque sono stati posti agli arresti domiciliari, quattro dei quali con il braccialetto elettronico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA