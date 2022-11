LA STORIA/Mattia Cucchiarelli, 31 anni, Network Marketer di grande successo.

Mattia Cucchiarelli, 31 anni teatino, Network Marketer di grande successo. Dall'Abruzzo a Dubai, come sognava da ragazzino. Negli ultimi anni ha sviluppato un business sul Bitcoin Mining costruendo una rete di oltre 3000 investitori per un fatturato da favola. Da inizio 2022 è consulente esterno del software Orbitax. «A 16 anni - esordisce Mattia - fui bocciato al terzo liceo. Iniziai a lavorare facendo la stagione estiva in una pizzeria e lo feci per tre estati. A 18 anni scoprii il Network Marketing e le sue logiche. All'inizio non è stato facile: reinvestivo i guadagni su me stesso. Nel tempo i miei numeri hanno iniziato a salire costantemente». «Con il Network Marketing - spiega Mattia - creando nel tempo una rete di persone, lavori e guadagni su una percentuale del lavoro di tutti quelli che hai sotto di te». Con il Bitcoin Mining Mattia è andato ancora oltre: «Tutto ha inizio nel 2015. Tre anni fa poi con un'azienda producevamo bitcoin che non valevano tanto e in poco tempo salivano. Ero uno dei top tre al mondo della compagnia, ma all'inizio di quest'anno la cosa si è conclusa. Siccome il Mining non rendeva più come prima, da imprenditore ho iniziato a guardarmi intorno». Ecco allora l'intuizione Orbitax. «Conobbi Saverio a Dubai e mi spiegò cosa faceva. Coinvolsi un'altra persona, oggi il Ceo di questa software house. Orbitax analizza il mercato in base a parametri ed algoritmi che gli sono stati dati e, a seconda di come si muove il mercato, agisce in maniera del tutto statistica. Capisce ogni volta quale operazione fare. Statisticamente è infallibile. L'intelligenza artificiale gli permette di autoapprendere. I clienti possono rischiare un massimo del 10% del loro capitale e vedono giornalmente ogni operazione che viene fatta da noi. Nell'ultimo anno abbiamo fatto il 100% di profitto, mediamente il 6-7% al mese». Mattia continua: «Quando ero bambino mio zio veniva a Dubai. Per me lui era fonte d'ispirazione: guadagnava bene e faceva una bella vita. Sono arrivato senza conoscere nessuno e senza parlare l'inglese che ora parlo. Ho conosciuto giovani molto in gamba: da ognuno ho appreso qualcosa. Loro sono nati coi social e stiamo sviluppando idee insieme. E nel tempo libero qui fai esperienze uniche».