“La Stanza dei segreti” dell’abruzzese Margherita Bonfilio: presentazione a Roma

L’AQUILA Le raccolte poetiche di Margherita Bonfilio “contengono” meraviglie. Così come il suo precedente Vaso di Pandora anche “La Stanza dei segreti” (SBS Edizioni) è un luogo sacro, un luogo del cuore in cui l’autrice conserva segreti, emozioni, dolori, sospiri, profumi, desideri, rumori assordanti di cuori, sensuali battaglie d’amore, fantasmi, domande e stelle cadute.

Un luogo in cui «il tempo non ha più ore e nemmeno minuti». «Un luogo- spiega la Bonfilio- in cui la ragione non riesce a mettere ordine ma nel quale è piacevolissimo passeggiare sui disordinati pavimenti della poesia. Un luogo in cui ci si può nascondere tra lenzuola stropicciate, fra le pietre in riva al mare in attesa che qualcuno arrivi a scovarla per donarle un’ultima desiderata carezza. Un luogo in cui ritrovare verità nascoste tra abbracci senza fiato e baci senza fine».

La scrittrice abruzzese ha presentato ufficialmente il libro, a Roma, nel corso della Fiera nazionale della piccola e media editoria: «Questo per me -dice ancora la Bonfilio- è un periodo di importanti riconoscimenti che, in qualche modo, mi ripagano degli sforzi compiuti. Ho preso parte alla Biennale di Milano e al Museo della poesia di Piacenza e il mio libro ha partecipato a un reading in evento organizzato a Mestre. Senza dimenticare il Bukromance di Cinecittà.

Una serie di eventi che, dopo il Buchmesse di Francoforte, confermano come l’editoria stia rialzando la testa, permettendo anche a noi autori emergenti di poter esprimere e consegnare emozioni. "La Stanza dei segreti", del resto, vuole raggiungere proprio quest’obiettivo: far riflettere e suscitare riflessioni in chi legge».

Ed è così che “La Stanza dei segreti”, come è stato spiegato nel corso della presentazione, diventa un luogo in cui abbandonarsi alla passione, lasciare segni, incidere graffiti sulle intime pareti per non essere dimenticati. Un ambiente in cui spuntano gelsi, ciliegi, melograni e zagare e in cui gli elementi della natura trapassano le pareti regalando appunto emozioni. Primo fra tutti il mare a cui l’autrice si paragona diventando schiuma fra le onde lasciando segni come ricami sulla sabbia.