La Serie C aspetta il Coni: rinviato a metà settembre l'inizio del campionato

Il campionato di Serie C non prenderà il via il prossimo 2 settembre.



L'assemblea dei club ha deciso oggi pomeriggio di attendere la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni (fissata al 7 settembre) sui ricorsi presentati da Novara, Catania e Siena, che vogliono l'ammissione in Serie B e contestano il format a 19 squadre varato dalla cadetteria con l'avallo della Figc.



I calendari di Serie C, in programma oggi pomeriggio, sono stati rinviati all'8 settembre, con successivo inizio del campionato nel weekend del 15-16 settembre.



Anche i gironi verranno svelati il prossimo 8 settembre, perché ovviamente tutto dipenderà dall'includere o meno i tre club che hanno fatto ricorso al Coni. Resta comunque la concezione verticale per i gironi e quindi il Teramo, salvo clamorose sorprese, sarà inserito nel girone B.



La squadra di Zichella sosterrà domani sera ad Avezzano un test amichevole, mentre domenica sarà impegnata a Rieti nella seconda giornata di Coppa Italia. Il tutto in attesa di un campionato che tarda a cominciare.

Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA