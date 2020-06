La scuola media Dante Alighieri dell’Aquila trionfa al XXVIII concorso musicale nazionale “Gian Galeazzo Visconti” di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, gli allievi dell’indirizzo musicale della, sede centrale e sede Celestino V di Paganica, hanno partecipato alla XXVIII edizione del Concorso musicale nazionaledi Roma.I piccoli strumentisti, sostenuti a distanza dai rispettivi docenti di strumento e con il supporto delle famiglie, hanno prodotto un video della durata massima di 5 minuti con un programma libero. Hanno partecipato al concorso circa 500 alunni provenienti da tutta Italia e grazie al piccolo contributo, da parte dei concorrenti, sono stati donati allaeuro 5.000.Tre sono stati i vincitori del Primo Premio Assoluto:della classe di violino della Prof.ssa De Rubeis con punti 100/100;i della classe di percussioni del Prof. De Vincentis con punti 98/100;della classe di violoncello del Prof. Giannangeli con punti 95/100.ome da regolamento i tre vincitori si esibiranno a Roma, in un concerto di premiazione programmato per la primavera del 2021. Lunedì 15 giugno ci sarà la consegna virtuale dei diplomi di tutti i vincitori, alla Scuola “Dante Alighieri” verrà assegnato il diploma come scuola che ha partecipato con il maggior numero di allievi premiati, al Prof. Pro diploma come insegnante che ha partecipato con il maggior numero di allievi premiati.Horikawa Kiyo,100/100 Primo Premio AssolutoDi Nardo Virginia, 93/100 Secondo ClassificatoPapponetti Margherita, 92/100 Secondo ClassificatoPelliccione Liliana, 90/100 Secondo ClassificatoSantilli Francesca, 90/100 Secondo ClassificatoDe Nardis Teresa Fatima, 90/100 Secondo ClassificatoDonati Sofia 90/100, Secondo ClassificatoDi Gregorio Lorenzo, 88/100 Terzo ClassificatoCinque Caterina, 87/100 Terzo ClassificatoPezzopane Mario, 85/100 Terzo ClassificatoDi Cesare Martina, 85/100 Terzo ClassificatoBernardi Francesco, 98/100 Primo Premio AssolutoDe Benedictis Simone, 95/100 Primo Premio AssolutoBarca Magallanes Gianfranco, 92/100 Secondo ClassificatoDel Bene Alessandro, 96/100 Primo ClassificatoSaccucci Simone, 95/100 Primo ClassificatoBarberis Andrea, 94/100 Secondo ClassificatoPezzopane Simone, 94/100 Secondo ClassificatoCovotta Simone Pasquale, 93/100 Secondo ClassificatoDi Vito Bartolomucci Elena, 93/100 Secondo ClassificatoDionisi Federico, 93/100 Secondo ClassificatoDe Andreis Aurora, 92/100 Secondo ClassificatoPetrocco Santiago, 92/100 Secondo ClassificatoIanni Simone, 91/100 Secondo ClassificatoSebastiani Andrea 91/100 Secondo ClassificatoDi Cesare Davide, 90/100 Secondo ClassificatoTursini Leonardo, 89/100 Terzo ClassificatoTempesta Melania, 97/100 Primo ClassificatoDi Salvatore Elisa, 92/100 Secondo ClassificatoSescu Stefan Marian, 91/100 Secondo ClassificatoDi Cola Adriana, 88/100 Terzo ClassificatoFalso Sophia 84/100Monetella Davide 83/100Battistone Chiara, 88/100 Terzo ClassificatoEtere Giorgio, 85/100 Terzo ClassificatoVentulini Matteo 84/100Silveri Jacopo 83/100Petrocco Valerio, 90/100 Secondo ClassificatoMarinangeli Valerio, 88/100 Terzo ClassificatoGrasso Andrea Giulia, 85/100 Terzo ClassificatoCirella Daniele, 85/100 Terzo ClassificatoPacitti Federica, 85/100 Terzo ClassificatoClasse di Flauto, Prof. Mauro BaioccoFilipeanu Cristian, 93/100 Secondo ClassificatoPasquini Tommaso, 90/100 Secondo ClassificatoMarcocci Valentina 90/100 Secondo ClassificatoVanni Alessandro, 88/100 Terzo ClassificatoSpagnoli Maria Cristina, 85/100 Terzo ClassificatoChiaravalle Matilde, 84/100Chiarizia Giulia, 82/100Classe di Classe, Prof. Fabrizio Di MarcoSalvatori Asia, 90/100 Secondo ClassificatoMaurizi Silvio, 90/100 Secondo ClassificatoChiarizia Valeria, 90/100 Secondo ClassificatoStratan Amelia, 89/100 Terzo ClassificatoRossi Elisa, 88/100 Terzo ClassificatoBizimana Anna Christa, 88/100 Terzo ClassificatoFornella Angelica, 85/100 Terzo Classificato.