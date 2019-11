La Regione: «Bloccate l'aumento dei pedaggi sulle autostrade Roma-Abruzzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito all'Aquila, dice “no” all’aumento dei pedaggi autostradali, di circa il 20 per cento, che dovrebbe scattare dal 1 dicembre. O almeno: lo hanno fatto, all’unanimità, centrodestra e centrosinistra, votando a favore dei due documenti, praticamente identici, in discussione; il Movimento Cinque stelle ha voluto marcare una netta distanza, non partecipando al voto in aperta polemica. I pentastellati, con il capogruppo Sara Marcozzi, hanno difeso a spada tratta il lavoro dell’ex ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli: «Contro di lui è stata avviata una campagna di denigrazione, invece è stato l’unico, dal 2012, a prendere di petto la cosa, facendo i sopralluoghi di persona sui viadotti e trovando le risorse. I sindaci hanno scioperato, il Pd con Stefania Pezzopane e Camillo D’Alessandro ha fatto sciacallaggio, ma oggi qualcun altro (l’attuale ministro De Micheli, ndr) raccoglierà i frutti di quel lavoro. Questo consiglio – ha incalzato la Marcozzi – sta diventando ridicolo. I due documenti sono solo propaganda, chiedono di fare ciò che Toninelli ha già fatto. E’ una discussione ipocrita».iovanni Legnini ha replicato stizzito: «Sento parlare di consiglio ridicolo e di argomenti fuori luogo. Qui c’è una preoccupazione espressa a tutti i governi, senza distinzioni. L’accordo per congelare gli aumenti non c’è, è una mera ipotesi. E anche sul nuovo Pef, il piano economico e finanziario della concessione, sono previsti due miliardi di fondi pubblici su cui non c’è ancora corrispondenza finanziaria. Oggi ci sono solo intenzioni, il lavoro è da concludere». Il governatore Marco Marsilio ha corroborato questa tesi: «La Regione, su questa vicenda contrassegnata a tratti da momenti di forte conflittualità, ha svolto un ruolo di ricucitura e mediazione. Oggi i sindaci non protestano perché evidentemente il nuovo ministro De Micheli, a differenza di Toninelli, li ha ricevuti. Se lo avesse fatto anche lui si sarebbero evitate proteste e manifestazioni. Attualmente manca l’atto finale per individuare le coperture finanziarie per scongiurare l’aumento dei pedaggi. E’ per questo che è opportuno e utile che il consiglio si determini». Sul tema trasporti è stata affrontata anche la questione dei gravi ritardi che si registrano sull’A14, anche per il sequestro dei viadotti dovuto alle indagini sui falsi report sulla sicurezza. Il caso l’ha sottolineato prima il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, poi Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) ha depositato una mozione: «Penso sia doveroso da parte della Regione chiedere una riduzione delle tariffe, per il periodo di durata del disservizio».