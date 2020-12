Musica: presentazione on line per il libro di Alessandro Mastropietro

L'AQUILA Nell'ambito del 57mo Festival Laborintus 2.0 organizzato dall'associazione Nuova Consonanza, in live streaming per le restrizioni legate al Covid, l'altro ieri si è tenuta sul canale youtube di Nuova Consonanza, la presentazione del volume dell'aquilano Alessandro Mastropietro dal titolo "Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973".

Alla diretta hanno preso parte, con l'autore, Marcello Panni, direttore d'orchestra e compositore italiano (sua la prefazione), Alvin Curran musicista e compositore statunitense, John Heineman compositore newyorchese, con la testimonianza audio del critico Achille Bonita Oliva. L'introduzione ai lavori è stata affidata a Lucio Gregoretti compositore italiano, che ha poi passato il testimone al moderatore della conversazione, Giovanni D'Alò, direttore artistico della Iuc (Istituzione universitaria dei concerti), diplomatosi in violino al conservatorio dell'Aquila, che, durante l'intera conversazione ha diretto i partecipanti che si sono alternati con i loro interventi, come farebbe un direttore d'orchestra con i suoi musicisti, per dialogare sul volume di circa 700 pagine, una ricomposizione dettagliata di un excursus denso di importanti avvenimenti culturali, durato dodici anni.



Mastropietro, aquilano, è attualmente ricercatore di musicologia e storia della musica all'Università degli studi di Catania, direttore d'orchestra, è stato anche direttore artistico della "Barattelli". Nel suo corposo elaborato, si parte dal 1961 che è l'anno in cui il Nuovo reatro musicale fa il suo esordio sulle scene italiane e precisamente nel mese di maggio con Collage, azione musicale in un tempo su materiale visivo di Achille Perilli, musiche di Aldo Clementi, da qui in poi si moltiplicheranno questo tipo di esperienze, azioni, che esprimono una contrapposizione al teatro d'opera.

«Un'epoca irripetibile internazionale- così la definisce Bonita Oliva- una contaminazione dei linguaggi, musica-teatro-danza». Quindi gli interventi di Daniela Vasta, storica dell'arte; Massimo Fusillo, ordinario di critica letteraria e letterature comparate all'Università dell'Aquila; Patrizia Veroli, studiosa di danza novecentesca; Daniela Tortora, docente presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli; Curran che racconta del suo sogno di arrivare in Italia in un periodo che lui definisce «un ciclone di creatività, gli attori, gli artisti sentivano questa energia trasformativa, magnetica che ti risucchiava dentro»; Heineman, compositore newyorchese che racconta «venendo a Roma ho scoperto una libertà entusiasmante, ero uno studente, c'era energia che dava la forza di trasformare il proprio lavoro»; Marco Angius, direttore d'orchestra, musicologo analista e le conclusioni di Panni.

Sabrina Giangrande



