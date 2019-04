La Polizia lo filma di nascosto, il ladro continua a scassinare le macchinette: arrestato in flagrante

Ultimo aggiornamento: 09:17

Arrestato dalla polizia proprio mentre era intento a compiere l'ennesimo furto in una scuola, il ladro delle macchinette erogatrici di alimenti e bevande. Si tratta di V.P., 42enne pescarese con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, e per evasione. L'uomo è stato beccato, alle 4 di notte all'interno del liceo scientifico Galileo Galilei, dagli agenti della squadra volante mentre tentava di scassinare una macchinetta. Era talmente concentrato sul suo lavoro che non si è accorto della presenza dei poliziotti, che fra l'altro stavano filmando tutto. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite metallico, che aveva appena utilizzato per entrare nella scuola e danneggiare quattro macchinette, da cui era riuscito a prelevare in tutto 33 euro. E' stato pertanto arrestato per furto aggravato.Ieri mattina, l'arresto è stato convalidato dal giudice ed è stato sottoposto ai domiciliari. Ora le indagini, affidate alla squadra mobile, puntano ad accertare se sia sempre lui il responsabile di furti e danneggiamenti in altri istituti scolastici della città, verificatisi nell'ultimo periodo. Il modus operandi sembra essere il medesimo. Si stanno pertanto analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianze delle varie scuole prese di mira. Ieri notte, i poliziotti sono intervenuti al Galilei avendo avuto segnalazione che l’allarme antiintrusione era scattato. Una volta sul posto hanno subito notato che una delle porte d’ingresso del liceo era aperta. Salendo al secondo piano, hanno sorpreso V.P. che armeggiava con un arnese in mano per scardinare una delle macchinette di alimenti e bevande.