La nuova canzone natalizia aquilana di Franco Narducci e Carlo Mantini

L'AQUILA Il 4 dicembre scorso a Teramo, nel corso della cerimonia di premiazione della 25esima edizione del concorso di poesie e canzoni dialettali abruzzesi “Vernaprile 2022” promosso dalla Associazione culturale “Fratellanza Artigiana” di Teramo, la canzone natalizia “Sta pé nasce ju Rre”, (Mantini - Narducci) è risultata la prima classificata della sezione B del concorso.

La coppia vincente di aquilani, e in questo caso è proprio la giusta affermazione, sono due importanti personalità, due maestri nelle loro rispettive categorie artistiche Franco Narducci e Carlo Mantini.

E’ nata quindi una nuova canzone natalizia aquilana i cui versi in lingua aquilana e forma poetica sono stati composti da Franco Narducci, scrittore e autore teatrale di molti testi in vernacolo e non solo, e testimoniano il senso popolare del Natale: fra le cose più umili e semplici "sta per nascere il Re".

La musica invece è stata composta da Carlo Mantini, direttore artistico della Corale Gran Sasso (dal 1997), compositore e docente del Conservatorio "A. Casella" (figlio di Paolo ), «realizzando una partitura per coro a quattro voci miste che esalta i versi, attraverso sonorità e ritmi pastorali che rimandano alla tradizione musicale natalizia».

«Durante la cerimonia di premiazione, - si precisa nella nota - alla quale ha portato il saluto anche il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, alla presenza dei premiati in tutte le sezioni, numerosi poeti e i tanti partecipanti all’edizione del concorso, la Corale Gran Sasso, diretta dallo stesso Mantini, ha presentato il brano in prima esecuzione assoluta, riscuotendo plauso e consensi. Il Presidente dell’Associazione teramana Antonio Crocetti e il presidente della commissione giudicante Pasquale Di Menco, hanno sottolineato l’importanza della nuova creatività di qualità, legata ai tanti dialetti d’Abruzzo, un patrimonio da proteggere e da salvare. L’auspicio per il futuro è di avere tanti nuovi brani, giovani autori e cultori del vernacolo».

La Corale presenterà oggi all’Aquila con inizio alle 19 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio il nuovo brano nell'ambito della consueta e partecipata Cantata di Natale e, unitamente alla Corale Gran Sasso, si esibiranno anche il Coro Diocesano Giovanile San Massimo, il Coro Cantabruzzo, il Coro Cai L’Aquila e la Schola Cantorum San Sisto.

Sabrina Giangrande