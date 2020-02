La nonnina dei record, Anna spegne 105 candeline

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 20 febbraio di 105 anni fa, alle cinque del mattino, nasceva Anna Di Palma, per la gioia di papà Giovanni e di mamma Rachele Di Cintio. E oggi la comunità di San Giovanni Teatino festeggia con gioia lo straordinario traguardo della sua nonnina, che ha spento la sua centocinquesima candelina circondata da un immenso affetto.«Venire a trovare Anna il 20 di febbraio - dichiara il sindaco Luciano Marinucci - è ormai una gioiosa consuetudine. Da quando ha compiuto cento anni, infatti, ogni anno veniamo a festeggiare la nostra Anna, ed è sempre una grande emozione. La donna più longeva di San Giovanni Teatino è un esempio di spirito di sacrificio, lavoro, umiltà e amore incondizionato per la famiglia. È un onore portare i nostri auguri ad Anna, che per noi simboleggia valori fondamentali, e alla quale siamo profondamente legati».Anna Di Palma è stata sposata con Cesare Chiacchiaretta, scomparso nel 1944 durante la seconda guerra mondiale. Classico esempio di donna d’altri tempi, ha cresciuto con carattere e forza tre figli, Achille, Matilde e Rachele che oggi hanno, rispettivamente, 81, 79 e 77 anni. La Nonna di San Giovanni Teatino ha otto nipoti, sette maschi e una femmina, e sette pronipoti. Una vita passata sui campi, la sua, e a vendere al mercato i prodotti che coltivava, trascinando il suo carretto in bicicletta fino alla piazza. Un’esistenza intera dedicata alla famiglia e al lavoro. Ed è proprio questo, forse, il segreto della sua longevità.