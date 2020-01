La festa dei vicini lo disturba, lui li minaccia con una pistola di legno

Scena di follia pura, la sera del 31 dicembre, in una palazzina di Pescara. Un 64enne, titolare di un'attività commerciale, con una pistola in mano, ha bussato alla porta di due coniugi, che abitano a pochissima distanza dalla sua abitazione, minacciandoli. A suo dire, stavano lanciando contro casa sua dei petardi. I vicini, terrorizzato, hanno chiamato i carabinieri, raccontando quello che era capitato. Ieri mattina, a seguito di indagini condotte dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Pescara, diretta dal tenente Giovanni Rolando, il 64enne, M.P., è stato denunciato per minaccia aggravata. Recuperata la pistola usata per spaventare i due vicini. In realtà e per fortuna era una innocua arma in legno. © RIPRODUZIONE RISERVATA