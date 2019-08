La cagnolina Tubye incastrata in un tubo: appena liberata partorisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri una cagnetta dal nome Tubye ha partorito la sua prole dopo essere stata estratta da un tubo di cemento nel quale era rimasta incastrata e dopo essere stata assistita amorevolmente da una equipe di formidabili soccorritori della quale hanno fatto parte oltre ai volontari anche un veterinario e un equipe dei vigili urbani di Tagliacozzo. Ma perché tanta gente? Era così difficile l’operazione? Probabilmente sì perché insomma tirarla fuori da un incastro incredibile senza danneggiarla non è stato facile. E’ la stessa generosità che deve essere profusa quando si estrae un uomo o una donna da una difficile situazione (pensate ai vigili del fuoco quando lavorano sulle lamiere di una vettura incidentata) deve essere osservata quando si tratta di un animale e in particolare di una cagnetta incinta.Dunque lei è stata estratta da quel tubo ma il cagnolino che aveva in grembo non voleva nascere. Ecco perché occorreva la presenza di un medico veterinario. E così è stato. Lui il dottore è intervenuto e dopo poco il cagnolino è venuto alla luce. Ma poi è sorta un’altra difficoltà: non si ”attaccava”. E dunque occorreva avvicinarlo alla poppa. Anche qui una circostanza di non facile soluzione: ma anche questa volta tutto superato. E le scene riprese col telefonino ora sono migliori e indicano il cucciolo che sta poppando.