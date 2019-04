La bella violinista finisce di suonare, il fidanzato sale sul palcoscenico e le chiede di sposarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede alla violinista di sposarlo, con una proposta di matrimonio sul palco del concerto. E' successo ad Avezzano (L'Aquila). Il siparietto romantico ha sorpreso tutti la sera di sabato 27 aprile presso il castello Orsini, al termine del concerto del gruppo Chimera Ensemble, evento conclusivo delle celebrazioni annuali della Patrona. Preceduto da un gonfalone con lo stemma di famiglia, retto dal cugino ingegner Maurizio De Rugeriis, il presidente del Comitato festeggiamenti, architetto Raffaello Di Domenico, è salito sul palco e parlando al microfono si è rivolto alla fidanzata, l’insegnante Tamara Manganaro, violinista delle Chimera Ensemble. Dopo un riepilogo sulla storia d’amore che coinvolge entrambi, Di Domenico si è inginocchiato e ha presentato l’anello alla fidanzata, chiedendola in sposa. Ricevuto il sì, tra le lacrime della futura consorte confusa dalla gioia, le ha infilato l’anello al dito. Quindi, da musicista esperto, ha preso la chitarra, dedicando alla promessa sposa il brano You raise me up di Josh Groban, accompagnato dalle insegnanti Valentina Di Marco al pianoforte e Beatrice Ciofani al violino, con cui segretamente aveva preparato il pezzo. Al termine gli auguri dei presenti, festanti per i futuri sposi.