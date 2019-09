Lavinia, la 16enne studentessa teramana sbanca X-factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha suonato sul palco del talent incantando tutti e ottenendo quattro Sì. Insomma ha letteralmente sbancato X-Factor, la teramana Lavinia Di Ferdinando, cantando “E sei così bella”, canzone piuttosto complicata di Ivan Graziani, accompagnata dalla sola chitarra.«L'ho dedicata a mia sorella, a mia madre e a mia nonna - ha risposto Lavinia a di Samuel dei Subsonica - Sono le donne della mia vita e sono tutte qui con me». «Brividi, mi hai fatto venire la pelle d’oca», il commento di Sfera Ebbasta. «Hai qualcosa di speciale. Non so ancora cosa, non l’ho capito bene, qualcosa che arriva senza accorgersene», ha commentato Mara Maionchi motivando il suo Sì «Hai cantato benissimo. Ti ho creduta, mi sono sentita la più bella», ha commentato commossa Malika Ayane.La performance di Lavinia Di Ferdinando, 16enne studentessa teramana, ieri ha incantato durante la puntata del talent di Sky, convincendo non solo la giuria, ma anche il pubblico in studio e quello a casa, a giudicare dai commenti sui social. Molti dei quali provenienti da supporter abruzzesi e teramani. «Hai qualcosa di speciale.