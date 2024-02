Morto il barbiere Gabriele Spaterna, 66 anni, ex consigliere comunale

È morto ieri, all’età di 66 anni, Gabriele Spaterna, noto e storico acconciatore per uomo, che aveva il suo locale in via Sallustio, all'Aquila, fino al terremoto di 15 anni fa. Dopo quella tremenda notte, aveva trasferito la sua attività prima alla Galleria Meridiana e poi e in quella di Agorà dove ha lavorato fino a quando la malattia ha preso il sopravvento. Oltre al suo impegno di artigiano, Spaterna, persona sorridente e affabile, è stato protagonista anche il politica, come consigliere comunale del centrodestra, nella prima amministrazione dell’allora sindaco Biagio Tempesta. Quella elezione è nota perché portò il centrodestra al governo della città, per la prima volta dal 1945. «Quella che vinceva quando la sinistra era maggioranza - scrive su Facebook il primo cittadino Tempesta molto amico di Spaterna -. Sempre pronto all’azione per qualsiasi iniziativa. Artigiano sommo e amico forte da tempo immemorabile. Mille abbracci forti. Piango la tua scomparsa. Ciao Gabriè. Ti voglio bene».

Il presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo aggiunge: «La scomparsa di Gabriele Spaterna priva la città di un personaggio che, anche come consigliere comunale, ha offerto significativi contributi a vantaggio della comunità. Un aquilano vero, ci mancherà. Alla sua famiglia partecipo il cordoglio più profondo, a nome dell’assemblea consiliare e personale». Anche la Lega ha espresso il cordoglio. Spaterna è stato anche un grande tifoso dell’Aquila Calcio, con l’ex presidente romano rossoblu Antonio Circi che era diventato suo cliente. Fino al terremoto il negozio era anche un punto di aggregazione dei tifosi. Lascia il fratello Giuseppe e i figli Mauro e Luca. I funerali si celebrano oggi pomeriggio alle 15.30 alla basilica di San Bernardino.