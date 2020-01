L'Aquila, nasce la prima orchestra "Young" per ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - "Young Orchestra" è il nome del nuovo progetto musicale della città rivolto a tutti i ragazzi che hanno deciso di crescere con la musica e con uno strumento musicale.Dopo averla desiderata e sognata, ha trovato la sua realizzazione nell’incontro di grandi amici, ma soprattutto professionisti, che hanno fatto dell’ insegnamento musicale, e più specificatamente strumentale, una passione ed una missione rivolta ai più giovani. Ad oggi l’orchestra vive il suo stato embrionale, composto già da 25 ragazzi, preparati e seguiti dal M° Gianluca Pio al clarinetto, il M° Pierpaolo Di Giandomenico al violoncello, il M° Alessandro Fischione alla fisarmonica, il M° Alessandro Di Gregorio alla chitarra e il M° Marta Vitaliani al flauto traverso.L’idea nasce per dare l’opportunità a quei ragazzi che dopo un corso di formazione strumentale, privato o dentro una scuola ad indirizzo musicale, decidono di continuare a migliorare e a divertirsi con il proprio strumento facendo bella musica in compagnia di coetanei che hanno il loro stesso interesse. I generi musicali che verranno trattati saranno i più disparati: dalla musica classica al pop, dalla musica da film a quella popolare, niente verrà escluso aprendosi ad ogni possibilità e tutto sarà rielaborato ed arrangiato per la formazione dell’orchestra, rendendo così anche i brani più conosciuti, comunque originali.Tutti gli insegnanti che stanno lavorando a questo progetto, credono fermamente che solo attraverso opportunità di crescita culturale, soprattutto rivolte alle giovani generazioni, si possa ricostruire un tessuto sociale solido e positivo per la rinascita concreta della nostra splendida città, che ancora oggi lavora costantemente per risollevarsi dal trauma subito. Per questo motivo non c’è stato nessun dubbio di volere L’AQUILA al centro dell’identità di questa nuova realtà.I ragazzi coinvolti ed i loro insegnanti hanno iniziato a lavorare da un paio di mesi.