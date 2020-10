L’attore Corrado Oddi in trasferta con Pinocchio e la sua favola per i bambini dell’ospedale Bellaria di Bologna

Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono trascorsi 139 anni da quando, giornalista e scrittore fiorentino iniziò a pubblicare nel lontano 1881 le prime puntate del romanzo per ragazzi,, la celebre fiaba che successivamente assunse il nome più noto di “, musa ispiratrice e presente in numerosi campi artistici, cinematografici, teatrali, televisivi, musicali, canori, orchestrali e perché no anche l’, infatti con la sua Fanfara accompagnerà l’attore marsicano, nel recitalila partire dalle ore 10 presso i giardini dell’ospedale di Bellaria a«E’ un’opera musicale composta dal maestro Pericle Odierna, compositore di rilevanza internazionale, insignito del prestigioso premio ", e vede in questo evento la partecipazione straordinaria della Fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di, con la direzione del bravissimo maestro Ennio Robbio e la voce recitante dell’altrettanto bravo attore Corrado Oddi. L’opera musicale fonde il suo scopo sullo stimolare il giovane spettatore all’ascolto consapevole e alla fantasia. In un mondo in cui siamo bombardati dalle immagini indotte, la musica diventa essa stessa racconto, attraverso i fonemi dell’onomatopea.La musica che a tratti si alterna al racconto, in altri sottolinea le diverse atmosfere, spesso diventa gioco e suono onomatopeico, e accompagna il canto del narratore che interpreta tutti i personaggi, in una singolare fusione tra gioco e affabulazione. Questa rappresentazione di Pinocchio per voce recitante e fanfare dei carabinieri d’Italia, unica opera musicale della favola inserita nel loro repertorio musicale, racconta il connubbio indissolubile, riconosciuto in tutto il mondo, tra Pinocchio e i Carabinieri. Per l’occasione i musicisti indossano la divisa storica, così come nel famoso film di Comencini, e come rivive ancor oggi nel nostro immaginario. L’opera è in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gode del Patrocinio della».Dunque una trasferta fuori regione per Oddi impegnato in questo recital a scopo umanitario a favore dei piccoli ospiti del reparto di Neuropediatria presso i giardini dell’ospedale Bellaria di Bologna «il celebre e meraviglioso racconto di Collodi – si legge nel comunicato stampa - intratterrà, sotto forma di opera musicale, i piccoli ospiti dell’ospedale Bellaria, unitamente agli alunni delle scuole del quartiere, in un momento di grande festa. L’evento è stato organizzato dall’Arma dei Carabinieri quale occasione di solidarietà, integrazione e collaborazione tra le Istituzioni del territorio verso i piccoli ospiti dell’ospedale e le scuole del quartiere, al fine di regalare una occasione di aggregazione, intrattenimento e allegria verso chi, quotidianamente, viene messo a dura prova dalla malattia, sia i piccoli pazienti che le loro famiglie».L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, l’associazione Bimbo Tu, UniSalute e la Produzione dell’opera. «Dal 2007 Bimbo Tu sostiene gratuitamente, con passione, capacità e determinazione, i bambini, gli adolescenti e chi si prende cura di loro nell’intero percorso necessario per affrontare tumori solidi, epilessia, autismo e altre malattie del sistema nervoso centrale.