Skiroll, ad Alfedena cento atleti per la Coppa Italia. Il presidente Como: «Ragazzi con lo sport si cresce, con i social no»

Coppa Italia NextPro Skiroll. In programma, nel Comune di Alfedena, in provincia dell'Aquila, il 23 e il 24 settembre, dove risuonerà l’inno nazionale. Ad organizzarla, lo Sci Club Alfedena, con il presidente Arturo Como che invita i giovani a credere nello sport abbandonando i social. Un evento nazionale di rilievo che vede oltre cento partecipanti, ed Elena Como, 31 anni, figlio del presidente Arturo, una giovane donna dalle grandi capacità tecniche e professionali, nel ruolo di direttore di gara. Elena Como fu protagonista, nel 2021, in piena pandemia da coronavirus, della riuscita dei Campionati Italiani Giovanili, nonostante le difficoltà tecnico-organizzative e le limitazioni normative igienico-sanitarie anti Covid19. All’epoca, nessun’altra associazione sportiva italiana, si cimentò in una simile impresa.

Quest’anno, sono numerose le iscrizioni delle associazioni sportive, collocate in tutta Italia e singoli atleti. Prevista la presenza dei campioni del mondo in carica e della squadra nazionale al completo. Tra gli ospiti, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il direttore del Parco nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone, il presidente del Cab Abruzzo, Angelo Ciminelli. Ma anche la direzione agonistica Fisi, rappresentata da Michel Rainer. Carlo Dal Pozzo, nella qualità di consigliere federale, nonché presidente della Commissione Giovani. L’inizio della competizione è prevista sabato 23 settembre, alle ore 14. I partecipanti saranno chiamati a cimentarsi in una Gara Sprint con caratteristiche finali, in un percorso di 200 metri fino alle ore 17. Le attività riprenderanno la domenica mattina, alle ore 9.30, partendo dal Ponte Zittola proseguendo fino al Valico San Francesco. Gli sportivi saranno invitati a esprimersi in 10 chilometri, in modalità tecnica libera.

La partecipazione è a esclusiva spettanza dei tesserati Fisi.

Le iscrizioni sono accessibili direttamente dal portale Federazione Italiana Sport Invernali. Il presidente Arturo Como ribadisce alle famiglie degli atleti che «è sì importante e gratificante vincere medaglie, e questo lo Sci Club Alfedena, non se lo è mai fatto mancare, ma bisogna ambire a una “medaglia olimpica” ben più preziosa, bisogna togliere i ragazzi dalla strada, bisogna farli vivere a contatto con la natura, insegnando loro regole e rispetto, aiutandoli a comprendere che non si cresce e non ci si forma sui social, bensì mettendosi in gioco, competendo in maniera leale e sostenendo sacrifici». Ai momenti di competizione, seguirà una sfilata con cerimonia di apertura e premiazione dei vincitori. La voce narrante durante il raduno sportivo, sarà quella dello speaker, Alberto Pasquali. Arturo Como annuncia che nel 2024, Alfedena ospiterà le fasi finali della Inter Appenninica di Sci di Fondo.