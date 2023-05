L'Aquila Young Orchestra vince concorso nazionale Anxanum Music Awards a Lanciano

L’Aquila Young Orchestra è una realtà musicale del nostro territorio che sta crescendo e si sta affermando nel panorama artistico della città dell’Aquila e non solo. Lo scorso 20 maggio ha partecipato al suo primo Concorso Musicale Nazionale, quello tenutosi a Lanciano dal 18 al 21 maggio 2023, l’Anxanum Music Awards presso il Teatro “F. Fenaroli”, che ha visto esibirsi centinaia di giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Dopo l’esibizione di sabato 20, L’Aquila Young Orchestra si è aggiudicata il Primo Premio Assoluto con la votazione di 100/100 che le ha dato accesso al Gran Concerto Finale tenutosi domenica 21 sempre presso il Teatro “F. Fenaroli”, dopo il quale ha riportato a casa il Premio Speciale assegnato della Giuria: La Borsa di Studio PREMIO “F. Fenaroli”. Da non sottovalutare è stato il calore e il grande applauso con cui l’Orchestra Giovanile Aquilana è stata travolta dopo la sua esibizione serale, il riconoscimento più grande per tutti coloro che fanno della musica il loro veicolo di emozioni.

Un successo dei ragazzi capitanati dai loro insegnati Gianluca Pio, Germana Rossi, Pierpaolo Di Giandomenico, Alessandro Di Gregorio, Marta Vitaliani e Alessandro Fischione con l’orchestra che è stata composta da: Paza Alfonsi, Giulia Di Marco, Daniele Martellucci, Andrea Giorgia Liberatore, Daniele Valente, Sara Nardecchia, Francesco D’Elena, Lorenzo Di Pasquale, Jacopo Pio, Alice Parisse, Gaia De Carolis, Francesco Palladino, Sofia Santilli, Aurora Funaro, Sofia Scorrano, Tommaso Pasquini, Ilaria Ranalli, Giulia Ippoliti, Paride D’Incecco, Gloria Aliucci, Aurora Turco, Francesco Di Rienzo, Chiara Cantalini, Davide Mirabella, Michele Ripanti, Dora Di Rienzo, Aurora Tomaino, Martine Di Marco, Federico Lettieri, Serena Ammirato, Luca Scarfagna, Teresa Graziani, Andrea Buonomo, Augusto Davide D’Andrea, Francesco Ianni.