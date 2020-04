L’Aquila, i residenti del centro: «Ci manca anche il rumore dei cantieri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Come si vive in centro oggi?è una psicologa, vive in Piazza del Teatro. "Sono fortunata - spiega - ho tanti interessi che mi consentono di non conoscere la noia". È stata una delle prime a rientrare, riscoprendo la città con il rumore dei cantieri prima e con il canto degli uccellini ora. "Le strade sono vuote - dice - ogni tanto si sente la voce di qualcuno che va a prendere la sua boccata d'aria, abitudine che è diventata uno spazio interno più che esterno". Ha ridotto ile aumentato Skype. "I casi nuovi che seguo solo online sono molto legati alla gestione quotidiana del momento - racconta - la difficoltà a crearsi una routine sana è diffusa". Oltre al lavoro letture, yoga e palestra in casa, serie Netflix e qualche ricetta.vive a via Rocca di Corno. Per lei questa è una resistenza all'ennesima potenza. "Nessun rumore intorno - dice - ci si esalta al suono degli allarmi perimetrali. Da un po' di giorni contribuiscono anche i gatti in amore a scaldare l'aria. Il mio cane ha lo sguardo perso verso il portone, guarda le chiavi. Non lo aveva mai fatto. Eppure lo faccio uscire ogni giorno, intorno all'aggregato. È talmente vuoto che gli ho insegnato a camminare senza guinzaglio. Penso che non mi sopporti più dentro casa, nella mia ricerca di equilibrio tra due figli adolescenti ed una quotidianità sospesa da troppi giorni. Mi domando come sarà dopo, mi racconto che tornerà il colore della vita a dettare i tempi di una nuova ricostruzione. Dovremo rivedere molte cose ed imparare a correre su nuove strade. Siamo gente temprata e forte, ce la faremo anche questa volta". Un'altra residente èvive tra San Silvestro e San Pietro. "Il vociare degli operai e il rumore degli attrezzi - spiega - ci hanno fatto compagnia per tutto questo tempo. Oggi che si sono fermati i cantieri il silenzio è tornato ad essere irreale. Tanti uccellini però hanno ripopolato la zona, così come era prima del terremoto, e ci sono tanti gatti. Dal 4 marzo qui non vediamo nessuno, qualche studente che non è tornato a casa e una coppia di sposi che avrà presto un bambino"."L'Aquila la immaginiamo per la seconda volta - racconta un'altra residente - era una città così di impatto ma serena. Sportiva ma con aria pigra. Conservatrice ma sovversiva. Ora è ancora più difficile definirla. Secondo me mancano anche idee, genio e leaders. Io vivo al borgo della Rivera - dice - i silenzi sono così profondi che ci si addormenta col rumore dell'acqua della fontana. A volte esco a piedi dopo cena col cane, 200 metri e mi hanno fatto tornare. Il concetto di vicinato non esiste,Mi mancano il vociare dei turisti e il sole a picco. Ho sviluppato una profonda indifferenza alla seduzione di questo luogo magico. Lo amo alla follia ma lo ricopro di banale quotidianità, altrimenti non si sopravvive due volte alla perdita dell'amore".