Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

L’AQUILA - Nella provincia dell’Aquila, nei primi cinque mesi di quest’anno, gli interventi dei carabinieri sui cosiddetti casi di violenza di genere sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se l’attività delle procure della provincia, a cominciare da quella dell’Aquila (che ha istituito il Gruppo Codici Rossi), aveva già dato un primo importante segnale su un trend in aumento, ora c’è l’ufficialità che il problema è in espansione e che tocca anche in maniera preoccupante (sotto forma di bullismo) il mondo dei minori.

I dati sono stati illustrati ieri dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Nicola Mirante, a capo delle 60 stazioni dei carabinieri. La capillarità sul territorio pone l’Arma in prima linea (in percentuale rispetto agli altri Corpi) nei confronti dei reati che vengono quotidianamente commessi. A confronto con il periodo gennaio-maggio 2023, il numero di interventi risulta raddoppiato: si è passati da 29 richieste di pronto intervento a 59. Un aumento quasi proporzionale al numero delle segnalazioni raccolte e comunicate alle competenti Procure della Repubblica presenti sul territorio (L'Aquila, Avezzano e Sulmona), che passano da 42 a 49 denunce per le quali si è proceduto a piede libero (+16,6%). Aumentati anche gli arresti in flagranza, da 12 a 22. In crescita anche le ordinanze di custodia cautelare, da 18 a 24 (+33%) tra permanenza domiciliare e carcere, queste ultime leggermente prevalenti. I casi in cui sono gli uomini vittime di violenze di genere sono inferiori e di molto.

Il colonnello Mirante ha evidenziato come non tutti gli interventi per liti in famiglia si tramutano in violazioni penali; nonostante ciò, tutto resta registrato e memorizzato in un particolare archivio chiamato “Scudo”, condiviso e “alimentato” anche dalle altre forze dell’ordine, dove è possibile verificare nel tempo se la richiesta di intervento per lite in famiglia resta un episodio singolo oppure viene reiterato nel tempo. In questo caso, rappresenta un campanello d’allarme che richiede ulteriori approfondimenti.

LE PRIORITÀ

«La cosa più importante - ha sottolineato Mirante in conferenza stampa - è la rapidità con cui riusciamo a fornire una risposta alla richiesta di emergenza e di aiuto delle fasce deboli. Per noi è stato veramente un momento di grande svolta che ci consente in brevissimo tempo di intervenire e applicare quelle misure necessarie affinché la vittima non subisca più i soprusi». Infine, l’invito del colonnello Nicola Mirante è a riporre fiducia nell’Arma e, più in generale, in tutte le Forze dell’Ordine, formate per la gestione di tali situazioni delicate, e alla sensibilità dei cittadini nell’aiutare chi è in difficoltà ed ha paura di raccontare ciò che subisce all’interno delle mura domestiche.

