L’Aquila, violenta grandinata in città e dintorni

L'AQUILA - Violenta grandinata questo pomeriggio in città e nelle zone limitrofe. Un temporale estivo in piena regola con annessa grandinata e chicchi di grandi dimensioni che sono piovuti dal cielo. Non si sono registrati danni particolari, se non in alcuni campi con coltivazioni, ma l'intensità della pioggia e della grandinata ha provocato diversi disagi alla circolazione stradale con allagamenti in alcuni punti di città e frazioni, come a Gignano ad esempio. Le zone più colpite sono state quella di Pettino in alcune arterie principali ma anche il centro storico dove in Piazza Duomo sono caduti chicchi di grandine importanti. Fiume di acqua in strada anche su Viale della Croce Rossa, come segnalato dagli utenti.