Sfilata di cervi nel centro di Villalago, il maschio si pavoneggia

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11:22

Nove tra cervi e cerbiatti e un maschio adulto di rara bellezza che si pavoneggia tra auto che passano e rumori di tv. Sfilata di stupendi animali del Parco d’Abruzzo nel centro di Villalago, piccolo paese nel cuore dell’area protetta in provincia dell'Aquila. E i residenti li hanno subito ripreso con i telefonini, contando uno per uno gli esemplari di cervo che camminavano come se nulla fosse nel paesino abruzzese. «È la prima volta però che vediamo il maschio al seguito» dice Rosalba Mazzaglia, romana di Albano Laziale che da tempo vive a Villalago. Il paese ormai è loro territorio, nel senso che sono quotidiani gli sconfinamenti di questi animali nel borgo di Villalago. Come testimoniano i tantissimi video che li riprendono a mangiare i fiori dai vasi o a pascolare vicino alle case, sbirciando gli umani dalle finestre.