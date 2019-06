L’Aquila, viadotto di Tornimparte: no al nuovo progetto di Sdp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il primo cittadino di Tornimparte Giacomo Carnicelli e la sua comunità attendono di sapere a che punto è l’iter per il nuovo progetto di Strada dei Parchi presentato un anno fa circa al Comune e che prevede un terrapieno al posto del viadotto della rampa di svincolo autostradale a Tornimparte. Attendono di sapere perché Comune e cittadini dicono no a quella che, per loro, sarebbe l’ennesima scelta calata sul loro territorio senza condividere con la popolazione, dopo la realizzazione dell’autostrada negli anni 70. La comunità si oppone a quello che viene definito da alcuni uno scempio ambientale. Innanzitutto dopo la presentazione in Comune, ricorda Carnicelli, non se ne seppe più nulla poiché Strada dei Parchi disse chiaramente all’amministrazione che l’iter era ministeriale. Non si escludono incontri nei prossimi giorni. L’intervento presentato all’epoca prevede la completa sostituzione del viadotto di svincolo con un nuovo rilevato di terra rinverdita a sostegno della rampa bidirezionale collocata in posizione translata rispetto a quella attuale, si legge alla lettera nel progetto. Le rampe, dunque, anziché essere sostenute da un manufatto sarebbero rette da questo rilevato appena descritto. Per il sindaco del popoloso Comune non si conosce però la reale tenuta del progetto che prevede, quindi, la completa demolizione della rampa ma non solo, anche la deviazione di alcune centinaia di metri del letto del fiume Raio che attraversa l’autostrada, vicino all’imbocco della galleria di San Rocco. Il progetto di Strada dei Parchi fu proposto al Comune di Tornimparte nell’ottica dell’ammodernamento del viadotto, inadeguato dal punto di vista della sicurezza sismica ma anche dal punto di vista dell’efficienza strutturale per rendere più agevole, ad esempio, anche il transito dei mezzi pesanti. La vallata del Raio ha già subito in realtà storicamente una modifica piuttosto pesante con la realizzazione dell’autostrada stessa che ha modificato di fatto il corso del fiume, la campagna circostante e la vita dei pascoli presenti. Ora si chiede di condividere il progetto con la popolazione. << La sicurezza per noi - dice Carnicelli - è un aspetto fondamentale per l’autostrada e per le infrastrutture in generale. Non ci opponiamo di certo - precisa - all’adeguamento sismico e strutturale della rampa ma vogliamo capire cosa sta facendo Strada dei Parchi nel frattempo e a quale punto dell’iter del progetto si e arrivati. Vogliamo condividere questa volta con la popolazione le scelte - conclude - e non ritrovarcele sopra come accadde negli anni 70 >>. A Tornimparte intanto la notizia si è diffusa e sta creando non pochi malumori tra la gente tanto è che sembrerebbe che alcuni vogliano creare un comitato ad hoc. Intanto però la Toto Holding, in merito alla polemica del sindaco Carnicelli sulla mancata comunicazione della chiusura della rampa che poi fu riaperta in giornata, chiarisce che tutti sapevano e che nei tabelloni luminosi c’era la comunicazione che viene fatta sempre passo passo. La società ricorda che stanno lavorando per rendere antisismico uno dei primi viadotti d’Italia, che qualche disagio è inevitabile e che da una amministrazione locale, però, ci si aspetterebbe più comprensione. Il sindaco dal canto suo ribatte che era necessaria una segnaletica già a partire da Sassa per informare l’utenza che, certa della riapertura, era arrivata sul posto.