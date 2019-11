L’Aquila, via Sallustio: multe e parcheggi. Il Comune convoca residenti e istituisce gruppo di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Segnaletica pre sisma e segnaletica di una città nuova, diversa. In centro oggi c’è ancora confusione. Il cittadino spesso è disorientato. Non si capisce a volte dove poter parcheggiare e dove no. Dopo il caso emblematico di via Sallustio dove anche i residenti sarebbero stati multati e spesso nell’ultimo mese (qui la segnaletica corretta è stata apposta da una decina di giorni) tanto da spingerli a scrivere all’assessorato alla mobilità che li ha convocati per mercoledì prossimo, il Comune corre ai ripari.Entro fine mese è stato chiesto ad un gruppo di lavoro formato dal vice comandante della Polizia Municipale e altri due Vigili di fornire una vera e propria fotografia attuale del centro storico con tanto di cartografia allegata. Sarà questo da un lato un vademecum interno per addetti ai lavori ma servirà anche al cittadino. Un documento che avrà lo scopo di fare chiarezza. Verrà redatto tenendo conto delle ordinanze, si avrà un quadro preciso delle zone dove si può parcheggiare, di dove sono collocati ad esempio i posti per disabili, dove insiste la zona pedonale e altre informazioni di servizio.La parte alta di via Sallustio, dove ultimamente ci sono stati problemi, é area pedonale urbana (Apu) ma i residenti muniti di permesso possono parcheggiare. Alcuni però hanno raccontato di essere stati multati lo stesso. Altri si sono lamentati perché, sempre a detta loro, da un mese dalla richiesta ancora non riuscirebbero ad ottenere il permesso.Nell’ultimo mese, quello che è certo, è che sono state elevate un bel numero di multe, raccontano delle persone che hanno il domicilio in zona e nella vicina via Cavour, anche se effettivamente i numeri peggiori sembrano provenire dalla piazza principale dove, multe a parte, molto spesso si è dovuto procedere anche in occasione di manifestazioni pubbliche (l’esempio plateale è dei venerdì in centro) alla rimozione delle automobili. L’esperienza dell’isola pedonale parziale per il Comune non è da buttare ma l’ente è pronto ad apportare correttivi, relativamente alla piazza se necessario, dopo Natale per cercare di venire incontro ai commercianti che avrebbero lanciato diverse sollecitazioni.Su via Sallustio l’ultima ordinanza datata 4 novembre riorganizza e riordina un pó la sosta a causa di lavori di ricostruzione in edifici che insistono nell’area. In particolare c’è il divieto di sosta 0-24 con rimozione sul lato sinistro della carreggiata nel tratto compreso tra via Buccio di Ranallo e via Cavour. Divieto anche sul lato destro nel tratto tra via Sassa e via Antonelli e dal civico 38 fino all’intersezione con via degli Scardassieri e il corso.Con l’ordinanza si stabiliscono poi delle aree di sosta libere, una sul lato destro parallelamente al senso di marcia tra l’intersezione di via Antonelli e via Cesura in direzione corso, l’altra sempre sul lato destro dieci metri dopo l’intersezione con via Gaglioffi fino al civico 38 in direzione corso e un’altra area libera di sosta sempre a destra tra via degli Scardassieri e via Cavour. In pratica, leggendo l’ordinanza, si evince che tra via e piazza Fontesecco e via Sallustio sono stati recuperati, 77 posti auto sull’intera asta viaria. Per il Comune dunque i parcheggi ci sono.