L’Aquila, via Panella diventa "zona trenta". Impianto con i led per attraversare

L'AQUILA - Via Panella sarà zona trenta. Il Comune assieme alla Polizia Municipale mette in atto i primi interventi su una strada che nell’ultimo anno ha fatto registrare ben otto investimenti di pedoni ( l’ultimo in ordine di tempo una settimana fa con una studentessa coinvolta) e svariati incidenti anche sulla vicinissima Via Pescara. Le zone trenta sono un modo per limitare la velocità delle automobili che, spesso, su quella strada vengono “beccate” in fuorigioco come dimostrano anche i recenti dati diffusi da questo giornale sulle rilevazioni della Municipale. Con molta probabilità su questa arteria sarà installato un impianto con illuminazione a led per l’attraversamento dei pedoni per permettere questa operazione in sicurezza anche nelle ore pomeridiane e notturne. Assieme a questo intervento che l’assessore Carla Mannetti vuole far partire immediatamente in modo ben fatto e strutturato, verrà realizzata una opportuna segnaletica sulla strada che indicherà anche il limite dei 30 chilometri orari per gli automobilisti. Un incentivo a non correre che però verrà accompagnato necessariamente dai controlli dei Vigili con gli autovelox. Per questi correttivi saranno usati i fondi 2018 per la segnaletica e per la sicurezza stradale. Di questo e di altri argomenti si è parlato in un vertice tenuto con la Polizia Municipale convocato proprio alla luce dei recenti incidenti avvenuti in Via Panella e Via Pescara. Sono stati i cittadini stessi e parecchi genitori a chiedere interventi per mettere in sicurezza un’area che si è rilevata estremamente congestionata e pericolosa. Un’idea che potrebbe rivelarsi utile è anche quella dell’installazione di telecamere ma di certo si tratta di un intervento dai costi forse troppo elevati anche per la futura gestione che ne verrebbe. I dissuasori come deterrenti su Viale Corrado Quarto hanno funzionato ben poco e quindi in questo caso non sono stati presi in considerazione. Per il momento non sarà ripristinato l’impianto semaforico presente che provocava file lunghissime anche se ora molti cittadini lo invocano soprattutto per la difficoltà delle vetture ad uscire da Via Pescara. Il Comune sta pensando di istituire altre zona trenta anche in altre vie trafficate ma ci si sta ragionando codice della strada alla mano. Un discorso a parte ma legato pure a Via Panella dal momento che gli studenti scendono dai bus su questa via per raggiungere Colle Sapone a piedi, è quello delle scuole cittadine per le quali sarà convocato però un altro vertice entro fine mese. La viabilità nella zona di Acquasanta e Colle Sapone è molto problematica e nel vertice si è stabilito che va certamente ripensata apportando qualche cambiamento rispetto alla situazione attuale, per la sicurezza dei ragazzi ma anche degli automobilisti. Nella riunione si è deciso di ridisegnare intanto la segnaletica del parcheggio della scuola De Amicis in Via della Polveriera per delimitare meglio gli spazi riservati alle auto. Anche li ci sono grandissimi problemi che intaccano la viabilità con le auto dei genitori che spesso arrivano ad occupare completamente la carreggiata della via perché i parcheggi non sono sufficienti. Gli stalli per i pulmini erano stati oggetto di un precedente intervento.