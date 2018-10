L’Aquila, Via Ficara: caos nella via delle scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Su Via Ficara ormai la situazione è fuori controllo. Negli orari di ingresso e uscita da scuola in strada accade di tutto. Macchine che invadono la carreggiata, sui marciapiedi, sulle strisce e da poco la nuova moda è quella di imboccare la strada contromano come segnalano alcuni genitori. I Vigili spesso sono intervenuti ma le emergenze da gestire per il traffico sono molteplici e con soli 50 agenti non si riesce a coprire la città come si vorrebbe. Da Novembre comunque ne arriveranno altri due. I genitori stanno conducendo questa battaglia da tempo. Una delle idee suggerite è quella di cambiare il verso di uscita al parcheggio. Uscendo da quest’ultimo ora si deve girare a destra e percorrere la rotatoria ma molti non lo fanno e tagliano la strada. Se si uscisse al contrario su Via Ficara alcuni problemi sarebbero risolti. L’assessore Mannetti effettuerà un sopralluogo con la Municipale per capire il da farsi. Indicazioni sulle criticità sono venute fuori dal tavolo con dirigenti scolastici e altri attori della viabilità. Prima del secondo incontro a metà Novembre dovrebbero uscire delle proposte sia per la De Amicis che per le due scuole di Via Ficara, la Mariele Ventre e la Pettino-Vetoio. Altro problema è quello della stradina dietro al chiosco di legno che potrebbe rappresentare un’alternativa per snellire il traffico. Le condizioni dell’arteria però sono pessime e nonostante l’intervento con la breccia per tappare le buche le piogge hanno rovinato di nuovo il manto per il quale l’unica soluzione sarebbe l’asfalto. Per i parcheggi anche qui c’è carenza. In quello tra le due scuole possono accedere i pulmini, nell’altro della Mariele Ventre i genitori chiedono da tempo di sacrificare la zona verde ormai malridotta per realizzare altri spazi e sollecitano il Comune. I genitori chiedono all’amministrazione di prestare attenzione alla questione dei parcheggi anche per la nuova scuola a Pettino che sarà riconsegnata nel 2020.