L’Aquila, vasto incendio a Civitaretenga: in azione i Canadair

L’AQUILA - Vigili del fuoco e squadre di Protezione Civile con Carabinieri forestali e con i militari della stazione del posto in azione dal primo pomeriggio di oggi a causa di un vasto incendio, ora sotto controllo, che ha interessato la frazione di San Giacomo di Civitaretenga, nel comune di Navelli. Le cause del rogo sono da accertare ma, di certo, la presenza del forte vento ha reso più difficile lo spegnimento e ha permesso che si propagasse l’incendio, interessando alla fine una porzione molto ampia della zona. Un contributo molto importante è stato dato dai ragazzi di Navelli che si sono messi a disposizione, anche solo semplicemente per portare acqua. Sono intervenuti anche i Canadair, tutto sotto il coordinamento della sala operativa della Regione Abruzzo. Sul posto il sindaco Paolo Federico che ha partecipato a tutte le operazioni e ha ringraziato tutti coloro che hanno prestato soccorso. L’incendio per lo più è stato domato, restano attivi dei piccoli focolai ma per il momento la situazione non desta particolare preoccupazione.