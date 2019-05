L’Aquila, vandali in via Castello ripresi dalle telecamere Video

Ultimo aggiornamento: 15:54

L’AQUILA - Ancora una notte di atti vandalici ma questa volta in pieno centro storico. I sette ragazzi protagonisti della “bravata” sono stati immortalati verso le cinque del mattino da una telecamera presente installata su un palazzo privato della via e il video ha fatto subito il giro del web suscitando commenti e indignazione.Nel video si vedono chiaramente i ragazzi passeggiare per la via del centro storico e a di un certo punto si vedono che spostano le fioriere e stando al racconto dei commercianti della zona oltre ad essere state spostate le grandi fioriere anche in mezzo alla strada sono state rotte tutte le piante. Sono stati danneggiati nell’anima stessa notte anche degli sparti traffico dei cantieri in Piazza Regina Margherita, stando alle segnalazioni, e ci sono stati altri fiori strappati da fioriere lungo il corso principale. Al di là del gesto in se e dei danni comunque fatti, si ripropone il problema della sicurezza del centro e della necessità di un sistema serio di video sorveglianza che non sia a discrezione del privato come in questo caso. Il Comune ci sta lavorando ma la gente chiede una accelerazione. Un gesto che ha suscitato rabbia nei cittadini soprattutto perché di contro ci sono i commercianti della zona che, a proprie spese, cercano nonostante tutto di renderla attrattiva e decorosa. Come fu per la bravata di San Bernardino con la macchina sulla scalinata ora la gente spera che anche questo gesto venga punito e vengano individuati i responsabili. Di certo non sarà facile ma gli atti vandalici fatti per il gusto di fare scatenano sempre l’ira dei cittadini che chiedono che vengano prese misure ad hoc.