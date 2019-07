L'Aquila: i vandali sfregiano la Fontana luminosa restaurata dopo il sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Non si arresta l’ondata di atti vandalici in centro storico. A farne le spese, questa volta, la Fontana luminosa, monumento simbolo della città, restaurato con un complesso lavoro condotto dal Segretariato regionale Mibac e dalla Soprintendenza e inaugurato a dicembre del 2016. Nei giorni scorsi, la parte lapidea della fontana è stata infatti imbrattata da una scritta con un pennarello. Una serie di atti vandalici che interessano il centro storico, soprattutto nelle ore notturne della movida e che non risparmiano neppure monumenti e palazzi appena restaurati dopo il sisma. Una ricostruzione, quella in corso, che continua a regalare tesori che quasi sempre tuttavia non vengono rispettati.E’ il caso, della Fontana luminosa, ma anche delle nicchiette della scalinata di San Bernardino, o degli stessi portici di San Bernardino, ciclicamente puliti e di nuovo imbrattati dai writers. «Facciamo appello ai cittadini di rispettare l’ambiente, i nostri monumenti e le bellezze della città che con tanta fatica si stanno restituendo dopo il sisma - afferma l’assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta con delega alla Sicurezza urbana e videosorveglianza - Anche perché vorrei ricordare l’impegno che questa amministrazione gli enti preposti mettono ogni giorno da anni per riportare la città al suo splendore e mantenere un decoro adeguato». «Purtroppo l’amministrazione deve correre dietro all’inciviltà con sperpero di risorse e di tempo che vengono quindi distratti da altro. Non riusciamo a gestire l’ordinario perché siamo costretti a correre dietro a questi episodi. Richiamiamo quindi ancora una volta al rispetto del bene comune e sollecitiamo i cittadini che assistano a certi atti vandalici e segnalare e denunciare». Intanto, rimarca Taranta, «presto porteremo in Giunta il documento preliminare e lo studio di fattibilità del piano di videosorveglianza». Il piano, per il quale ci sono già disponibili 4,1 milioni prevede telecamere in centro storico e nelle frazioni, negli ingressi della città e anche a tutela dei beni monumentali appena restaurati.Negli ultimi mesi sono state anche alcune attività commerciali ad essere danneggiate dai vandali, come i distributori automatici di cibi e bevande in piazza Regina Margherita, presi a calci da un gruppo di giovani. Stessa sorte per le fioriere di via Castello, rotte e gettate in strada sempre nottetempo e sempre da un gruppo di giovani. In entrambi i casi i vandali sono stati ripresi dalle telecamere poste a sorveglianza dell’attività commerciale e dei palazzi di via Castello. Per questo motivo i cittadini tornano a chiedere con forza il piano di videosorveglianza a tutela delle attività, ma anche dei monumenti appena restituiti alla loro bellezza dopo il sisma. Negli ultimi giorni, sempre in centro storico, si è accesa inoltre la protesta dei residenti di piazza IX Martiri che hanno criticato la presenza sull’intera piazza di tavolini di un locale di via Simonetto, chiedendosi se l’attività abbia o meno le autorizzazioni del caso e se sia possibile occupare un’intera piazza con tavoli e sedie, spostando di fatto un’attività in un luogo pubblico, peraltro appena restaurato grazie all’intervento del Rotary L’Aquila e della Fondazione Carispaq.