Movida e degrado, un segnale di divieto di sosta finisce nella fontana

Sembrano non esserci più limiti alle intemperanze della movida in centro storico, all'Aquila. Ieri il consigliere comunale della Lega (non il solo), Francesco De Santis (nella foto), ha denunciato sui social che qualcuno si è divertito a sradicare un cartello di divieto di sosta e a gettarlo all’interno della fontana che si trova in piazza dei Gesuiti.

L’esponente politico ha annunciato di aver presentato regolare denuncia per capire chi può aver fatto una cosa del genere. Elementi utili potrebbero arrivare dall’esame delle telecamere nella zona. Quello di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di inciviltà e degrado che si sono verificati in centro storico.