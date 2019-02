L’Aquila, uomo trovato carbonizzato nei campi a Santi di Preturo

L’AQUILA - Un uomo di circa 70 anni, G.B., è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi nei campi di Santi di Preturo. Secondo le prime ricostruzione si tratterebbe di un contadino che stava bruciando sterpaglie nei campi ma, a causa del vento forte, il fuoco non gli avrebbe dato scampo. Anche le successive verifiche lasciano propendere per una causa del tutto accidentale. L’intervento del 118 purtroppo non è servito a nulla, l’uomo era già morto. Sul posto anche la Scientifica. A lanciare l’allarme la figlia che non vedendo rientrare il padre ha allertato le forze dell’ordine.

