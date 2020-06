L’Aquila, uomo caduto da un tetto a Scoppito: è in gravissime condizioni

L’AQUILA - Carabinieri, 118 ed elisoccorso a Scoppito qualche ora fa per un uomo di circa 40 anni caduto da un tetto vicino Santa Dorotea, nella popolosa frazione.



L’uomo, 47 anni, è stato trasportato immediatamente in ospedale: è in gravissime condizioni.



Non si conosce, al momento, la dinamica dell’accaduto che i Carabinieri, ascoltando i familiari, stanno cercando di ricostruire. A quanto pare stava effettuando dei lavori in un'abitazione privata.



