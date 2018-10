L'Aquila: in un anno solo 185 pratiche della ricostruzione, l'agonia dei piccoli comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - «Dal 1 novembre ci sarà una paralisi dei fondi trasferiti ai comuni del cratere se non sarà nominato il nuovo titolare dell’Usrc o se non sarà prorogato l’interim di Fabrizi». A lanciare l’allarme sul futuro della ricostruzione dei comuni del Cratere, già rallentata da tempo a causa della carenza di personale negli Utr, è il coordinatore dei sindaci e primo cittadino di Barisciano Francesco Di Paolo che sottolinea «l’urgenza di una proroga dell’interim di Raniero Fabrizi a titolare dell’Usrc almeno fino al 31 dicembre», in attesa che si costituisca la commissione che individuerà i tre nomi tra i quali sarà scelto il successore di Fabrizi.«Dal 31 ottobre non ci sarà più nessuno che firmi le determine e che impegni le pratiche e questo provocherà un blocco totale – precisa - La cassa della ricostruzione privata e della pubblica ce l’ha l’Usrc e la nomina del nuovo titolare è inoltre complessa: c’è una selezione in corso cui hanno partecipato dei professionisti che andranno scelti da una commissione che però non è stata ancora nominata e non credo che in 15 giorni si riuscirà a fare tutto. La commissione che valuta i curriculum fa infatti la proposta dei tre nomi. Tra questi, d’intesa tra sottosegretario e sindaci, si sceglie poi il successore di Esposito e Fabrizi».La vacatio a capo dell’Ursc sarebbe un grave danno per la ricostruzione dei comuni del cratere che va già molto a rilento, come puntualizza Di Paolo. Dal 20 settembre 2017 al 25 settembre 2018 sono state infatti solo 183 le pratiche ammesse di tutte le aree omogenee, mentre sono 490 quelle in istruttoria in attesa di integrazione. «Questo lavoro lo fanno i dipendenti degli Utr che dovrebbero essere 72 e invece al momento sono in 55 – aggiunge - Per questi giovani, inoltre, va trovata una soluzione immediata per la questione della scadenza dei contratti nel 2023».Per arginare il problema della carenza di personale negli Utr, Di Paolo propone «quanto già fatto per il Genio civile. Ho proposto un accordo con l’ordine degli ingegneri per dare un colpo di mano alle pratiche ferme, facendo entrare in organico nuovi professionisti. I fondi per gli stipendi potrebbero essere presi dall’assistenza tecnica o addirittura dalle economie derivanti da un impegno di 350 mila euro non utilizzato che era stato fatto dalla vecchia filiera Fintecna-Reluis-Cineas».A fare le spese della carenza di personale degli Utr, ma anche dei ritardi nella presentazione delle pratiche, sono i centri storici dei comuni del Cratere, molti dei quali sono rimasti tristemente fermi al 2009. Scorrendo, ad esempio, i dati dell’area omogenea 8, saltano agli occhi i comuni che ad oggi hanno visto pochissime pratiche totali ammesse come Poggio Picenze con sole 16 pratiche, Sant’Eusanio Forconese con 17 e Ocre con 18. Seguono Acciano con 21, Fontecchio 24 e Fagnano Alto 31. Il comune più virtuoso è Barisciano con all’attivo 104 pratiche totali ammesse, seguito da San Demetrio con 59, Fossa 44, Tione degli Abruzzi 43 e Villa Sant’Angelo 42.«I problemi non sono pochi oggi – afferma Di Paolo – Questo non vuole essere un attacco politico al nuovo governo, ma solo una difesa del nostro territorio. Si pensi ad esempio che la proroga di Giampiero Marchesi a capo della Struttura di Missione scadrà il 31 ottobre. Di certo, inoltre, non aver un sottosegretario alla ricostruzione non aiuta perché non abbiamo un diretto interlocutore».