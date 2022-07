L'Aquila, torna la Summer School

L'AQUILA - Una full immersion nella lingua inglese da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio. 5 giorni come in un college inglese con 4 docenti madrelingua, sotto il coordinamento di Francesco Bonanno del British Institutes.

La Summer School torna anche quest’anno dopo il grande successo della prima edizione e sarà ospitata ancora una volta, in maniera completamente gratuita per le famiglie, dall’istituto comprensivo Comenio di Scoppito.



Questo grazie ad una collaborazione ormai consolidata con il British e grazie alla lungimiranza del dirigente scolastico Gilberto Marimpietri. Il Comune di Scoppito, come lo scorso anno, metterá a disposizione dei bus per permetterei ai ragazzi di spostarsi e far scoprire loro le bellezze del circondario, mentre il British come sempre metterá in campo tutta la professionalità e l’esperienza del proprio personale nel progetto della Summer School. Un progetto assolutamente innovativo e interessante per stimolare l'apprendimento della lingua in un contesto ludico.

50 i bambini dalla seconda elementare sino alla quinta che parteciperanno a questa prova di college in città. Ci saranno attività di gruppo oltre alle lezioni più tradizionali, attività sportive e ludiche ma tutto rigorosamente in inglese.