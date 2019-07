L’Aquila, torna il Jazz italiano per le terre del sisma: arrivano Concato e Vanoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - La manifestazione “Il jazz italiano per le terre del sisma” torna per il quinto anno consecutivo all’Aquila il 31 agosto e il 1 settembre. Cambia forma l’evento ma rimane la volontà dei jazzisti e del maestro Paolo Fresu che con la Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” organizza, di portare solidarietà alle terre colpite dal sisma. La conferenza stampa di presentazione a Roma nella sede del Mibac.Le iniziative partiranno il 24 agosto da Camerino, poi ci sarà una marcia di solidarietà che proseguirà per sette giorni tra trekking e musica passando per Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo arrivando come tappa finale all’Aquila. In città il jazz invaderà vicoli e piazze dalla sera del 31 agosto proseguendo la domenica con tantissimi concerti e laboratori in varie location con un filo conduttore nelle manifestazioni artistiche: la creatività femminile e il genere balance.Più di 100 musicisti coinvolti e ben 18 postazioni nel centro storico: dalla Basilica di Collemaggio a San Bernardino, passando per le Anime Sante e Piazza Duomo, toccando l’Emiciclo e l’esterno dell’ex casa dello studente e vari palazzi storici della città tornati alla vita. Grandi nomi arriveranno all’Aquila come Ornella Vanoni e Fabio Concato che chiuderà la maratona del jazz il 1 settembre alle 19.30 in Piazza Duomo. Ci saranno anche altri artisti importanti come Lella Costa che presenterà un concerto, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista e altri jazzisti di fama mondiale.Come ad ogni edizione ci sarà la partita del Cuore, quest’anno ad Amatrice. All’Aquila (probabilmente al Ridotto del Teatro Comunale) sarà allestita la mostra di diversi fotografi che fanno parte dell’Associazione “Fotografi italiani di jazz”. Le opere saranno poi raccolte in una pubblicazione.Il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli ha ricordato che portare l’arte in terre martoriate rappresenta un ritorno alla vita. << Una manifestazione che si modifica - dichiara il maestro Paolo Fresu - ma non nella voglia di portare attenzione e solidarietà a queste terre >>. Presente a Roma il primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi. << Chiunque visiterà la città - ha detto - potrà rendersi conto che il jazz ama L’Aquila e L’Aquila ama il jazz >>.Biondi ha ringraziato il maestro Fresu per l’amore dimostrato nei confronti del territorio e il Mibac per il sostegno, oltre a tutte le altre associazioni che partecipano. Il programma elaborato dal maestro Fresu è come sempre molto ricco ed intenso e prevede peraltro tante attività per i più piccoli con laboratori sparsi per la città. La manifestazione è promossa da Mibac e Comune dell’Aquila col sostegno di altri Comuni dei territori coinvolti, di Siae, NuovoImaie, Cafim, Associazione Movimento Tellurico. Organizzata dalla Federazione, ha il coordinamento di I-Jazz e il contributo della Casa del Jazz oltre a quello di altre associazioni per la parte della marcia solidale. Sarà una festa musicale per la città e per tutto il mondo del jazz italiano.