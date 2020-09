L’Aquila, torna Freedom con Jill Cooper

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Torna Freedom all’Aquila, evento organizzato dalla trainer Emanuela Brecciarolla che vedrà la presenza della star coach Jill Cooper, la regina del fitness, che ha inventato il super jump e i suoi diversi protocolli.L’evento si terrà il 4 ottobre ed è già sold out. Si partirà alle 10.30 dal Castello, davanti all’Auditorium del Parco e, a suon di musica nelle cuffie, si farà un percorso nel centro storico con tutta l’energia e la voglia di tornare a divertirsi e a curarsi del proprio corpo insieme attraverso il fitness. Un momento di sport ma anche di conoscenza della città per chi arriverà da fuori.Alle 12 è previsto il rientro dinanzi all’Auditorium del Parco con i trampolini, le musiche e i colori del super jump che inonderanno la città per regalare, dirette dalla capitana Jill Cooper, momenti unici e carichi di energia per tutti i partecipanti.Non è la prima volta che la trainer Emanuela Brecciarolla regala eventi di questo tipo alla città, anche lo scorso Freedom con la Cooper fu un grande successo. Era importante riprendersi questi spazi dopo il lockdown. Il super jump in città è sempre più diffuso ed apprezzato.