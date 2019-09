L’Aquila, torna “Puliamo il mondo” con oltre duecento studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Torna all’Aquila “Puliamo il mondo”, manifestazione nazionale promossa da Legambiente alla quale hanno aderito il Comune con l’assessorato all’ambiente e l’Asm. Tre giorni, 20 21 e 22 settembre con il coinvolgimento di dieci associazioni locali e pro loco e oltre 200 studenti di quattro circoli didattici. Non solo il centro storico coinvolto ma anche le frazioni. A presentare l’iniziativa l’assessore all’ambiente Fabrizio Taranta, l’amministratore unico di Asm Lanfranco Massimi, Enrico Stagnini di Legambiente, Mirko Ludovisi de Ju Parchetto con noi e Pasquale Biasini del centro sociale di Civita di Bagno. Il 20 settembre evento al Parco del Sole. Alle 9.30 ci sarà lo spettacolo per le scuole del Teatro dei 99 di educazione ambientale con, a seguire, una caccia al tesoro. Location, l’anfiteatro naturale di Beverly Pepper. Nelle altre due giornate le associazioni e le pro loco faranno attività in Piazza Duomo, Onna, Via Monsignor Pimpo, La Villetta, Colle Sapone, parco giochi del Castello, Piazza S.Amico e centro sociale a Civita di Bagno."Abbiamo coinvolto - ha detto l’assessore Taranta - tutto il territorio con dieci associazioni e pro loco che porteranno avanti attività di ripulitura e piccola manutenzione. Ai ragazzi verranno dati dei kit acquistati grazie ad Asm e anche alle associazioni sarà fornito materiale per la ripulitura. Un impegno per tenere la città pulita che speriamo possa essere di esempio per tutti i cittadini, partendo dal mondo della scuola che quest’anno abbiamo coinvolto con più di 200 studenti".Dal referente locale di Legambiente Enrico Stagnini un plauso alla capacità dell’ente di essere riuscito in questo caso a mettere insieme tante associazioni, dimostrando che se si vuole fare partecipazione ci si riesce bene. "Puliamo il mondo - ha detto - è l’occasione per mantenere luoghi puliti ma anche per ribadire alcuni concetti più alti come puliamo il mondo da pregiudizi, da disuguaglianze". Per l’amministratore di Asm l’iniziativa ha molti significati. "Il più visibile - ha detto Massimi - è quello di coinvolgere le giovani generazioni per far capire a loro come funziona lo smaltimento dei rifiuti, per insegnare la tutela dell’ambiente perché troppo spesso anche inconsapevolmente gli adulti non applicano questo principio. Altro obiettivo è prendere spunto da questa iniziativa per migliorarci".Ai cittadini che parteciperanno Asm regalerà dei sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta differenziata dell’umido.