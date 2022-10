Calcio femminile e prevenzione del tumore al seno: la campagna parte dallo stadio

Calcio femminile di Eccellenza, domani (domenica 23 ottobre) alle 15.30 al Federale "Nello Mancini" dell'Aquila, è previsto la gara Women L'Aquila Soccer-L'Aquila 1927. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e Mamme per L'Aquila, in collaborazione con l'associazione Salute donna Onlus e L'Aquila 1927, ha organizzato in questa giornata una campagna di sensibilizzazione, annunciando che nel mese di novembre si effettueranno delle visite gratuite al seno per entrambe le squadre femminili, dove verranno anche spiegate le tecniche dell'autopalpazione e l'importanza della prevenzione. «Si ringrazia per l'iniziativa Donna Onlus, per le visite gratuite e Laura Tinari, responsabile del calcio femminile Lnd Abruzzo, per aver aderito alla nostra idea», dicono le rappresentati di Mamme per L'Aquila.