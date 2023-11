È scomparsa Silvia Fabrizi, 59 anni, protagonista della ricostruzione post sisma

È scomparsa prematuramente, a 59 anni, Silvia Fabrizi. Ex dipendente comunale, è morta dopo una malattia. I funerali si terranno oggi alle 15, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso al cimitero dell'Aquila. Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi quello del Pd dell’Aquila che ha definito la Fabrizi «tra le protagoniste della ricostruzione della città cui si dedicò con profondo impegno e abnegazione». Commosso anche il ricordo dell’ex assessore alla Ricostruzione, Pietro Di Stefano: «Nella vita le persone si legano, fa parte del loro essere sociale. A me è successo quando ho fatto l’assessore e a quelle persone mi sono legato nella ricerca delle soluzioni alle tante domande che il terremoto ci lasciava. Una di quelle splendide persone non c’è più, portata via da un maledetto male alla sua splendida famiglia prima che alla schiera di persone alle quali, come me, aveva regalato un pezzo bello di strada insieme. Era un angelo biondo dallo sguardo ironico, una persona leale e sincera».