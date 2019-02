© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Tentato furto nella casa canonica di Barisciano, adiacente alla chiesa del piccolo comune, nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 febbraio. I malviventi, approfittando dell’assenza del sacerdote che era fuori città, si sono introdotti nel giardino da un cancello laterale rompendo il lucchetto e, una volta dentro, hanno danneggiato delle porte finestre tentando di forzare la porta blindata che conduce all’appartamento del parroco ma senza riuscire nell’intento, forse disturbati da qualcuno. Alla fine non sono riusciti a portare via nulla, si fa soltanto la conta dei danni. Ad avvertire le forze dell’ordine sarebbe stato un parrocchiano, resosi conto di una finestra rotta. Il sacerdote, una volta rientrato, si è accorto dei danni ed inizialmente aveva pensato ad una ragazzata capendo successivamente che era invece opera dei ladri. La struttura ha tre piani, uno è usato dal parroco come appartamento e gli altri due come oratorio per le attività dei ragazzi e parrocchiali.