I bus abruzzesi restano alla stazione Tiburtina

L’AQUILA - L’area di Tiburtina resterà snodo degli autobus da e per l’Abruzzo. La garanzia è arrivata direttamente dall’assessore alla mobilità di Roma Capitale Linda Meleo nel corso del consiglio comunale capitolino in Campidoglio dove è stata approvata all’unanimità con 32 voti favorevoli la mozione unitaria che ha racchiuso le tre presentate da Fratelli d’Italia, Pd e centrosinistra contro lo spostamento del terminal bus degli autobus regionali dalla stazione Tiburtina ad Anagnina. In Campidoglio è stato ascoltato il primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi, presente con la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane assieme all’assessore del Comune di Teramo Stefania Di Padova in quella che è stata una battaglia bipartisan che si può definire ormai vinta. La città dell’Aquila, assieme agli altri territori interessati, si era mossa subito dopo la delibera di Roma Capitale che prevedeva lo spostamento della stazione entro il 2019 con un consiglio comunale straordinario a Roma e con una protesta a Tiburtina che aveva visto la presenza, tra gli altri, del presidente vicario della Regione Giovanni Lolli. Si è rassicurato ora sul fatto che Tiburtina resterà il capolinea per gli autobus anche se probabilmente la fermata verrà spostata nel piazzale nel retro. Anagnina verrà utilizzata per cinque stalli che però non riguarderanno gli autobus abruzzesi. << Una battaglia vinta dal territorio - così l’ha definita Biondi - siamo contenti di questa vittoria che restituisce serenità ai nostri lavoratori, ai pendolari, agli studenti, a tutti coloro che si muovono ogni giorno verso la Capitale oppure da Roma verso L’Aquila >>. Soddisfatta la deputata Stefania Pezzopane. << Si tratta di un successo importante - ha commentato - frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti con grande determinazione coinvolgendo i sindaci, i governatori regionali e le associazioni dei cittadini. Vorrei ricordare che siamo arrivati a questa decisione del Campidoglio partendo da una situazione di completa chiusura dell’amministrazione capitolina. Raggi neanche voleva ricevere gli amministratori locali che intendevano segnalargli come questa scelta avrebbe penalizzato le decine di migliaia di pendolari. Vorrei ringraziare tutte le forze politiche che hanno voluto sostenere questa mozione unitaria. Resta ora l’obiettivo di migliorare l’attuale area dei capolinea e rafforzare il servizio pubblico di trasporto >>. A portare all’attenzione del Governo centrale la problematica invece era stato in mattinata il senatore di Forza Italia e coordinatore del partito in Abruzzo Nazario Pagano con la presentazione di un’interrogazione. Pagano aveva definito la risposta del Governo in aula insoddisfacente bollando la decisione come sconcertante << nel solco delle folli scelte del Movimento Cinque Stelle sia a livello nazionale che locale >>. Soddisfazione per l’approvazione della mozione è stata espressa dal portavoce di Fratelli d’Italia dell’Aquila Michele Malafoglia.