L’Aquila, alla stazione ascensori nuovi chiusi: protesta l’utenza

L’AQUILA - Nonostante i lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria dell’Aquila siano quasi completati e nonostante le rassicurazioni di inizio anno di RFI che appaiono anche in una news sul proprio sito web, gli ascensori della struttura ancora non sono in servizio e negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni da parte dell’utenza. Una problematica che si riscontra soprattutto per le persone anziane, per le mamme con passeggino o carrozzina, per le donne in stato interessante e chiaramente per i diversamente abili che, senza questo servizio, hanno grandissime difficoltà per raggiungere il secondo e il terzo binario, costretti a percorrere una scalinata. Un cartello posto sull’ascensore, ancora transennato, informa della problematica i viaggiatori. L’intervento in questione rientra nei lavori realizzati per ammodernare la stazione ferroviaria che in realtà sono partiti già da diverso tempo e che doteranno la città di una stazione più moderna e funzionale al termine. Anche sul sito delle ferrovie a gennaio, fine mese, si parlava di questo intervento e le ferrovie stesse affermavano che i lavori sugli ascensori sarebbero terminati a brevissimo giro. La sollecitazione per rendere il servizio finalmente attivo arriva da più parti. Lavori necessari per rendere più agevole l’arrivo degli utenti sul binario tre dove partono la maggior parte dei convogli diretti a Sulmona. Il restyling alla stazione ferroviaria aquilana è stato portato avanti soprattutto per ridare un certo decoro e una maggiore funzionalità all’area con un progetto che prevede diversi step per arrivare a dotare L’Aquila di una stazione easy. Un progetto da ben 14 milioni di euro questo. Parallelamente a questi tipi di interventi Rfi sta andando avanti nel progetto di progressiva chiusura dei passaggi a livello in diverse zone per ragioni di sicurezza, come è avvenuto a Sassa e in altre comunità generando non poche rimostranze da parte dei cittadini. Stesso discorso per la zona del laghetto Fatigati che avrà una viabilità alternativa e per Via Madonna del Ponte alla Rivera. Cambiamenti che, come si diceva, non sono stati digeriti da tutte le comunità, come ad esempio Sassa, che si è ritrovata con un paese diviso in due ma anche in altre zone come S.Elia le proteste sono state veementi.