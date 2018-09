L'Aquila, la Polizia blocca tre spacciatori davanti a una scuola

di Marcello Ianni

Ancora giovani pusher, ancora arresti fuori gli istituti scolastici dell'Aquila. Due spacciatori arrestati ed uno denunciato, tutti appena maggiorenni, davanti al polo scolastico di via Acquasanta è il bilancio di una operazione della Questura mirato proprio a prevenire il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze fuori gli istituti. Arrestati un 19enne (C.L.) e un 18enne (S.M.L.); denunciato un altro 18enne (J.B.). Tutti e tre gli indagati sono dell’Aquila. L’accusa: detenzione ai fini di spaccio.



Nel caso in particolare gli agenti della Squadra Volante (diretti da Giuseppe Maria Della Ragione) sono stati attirati dal fare sospetto di tre ragazzi che non avevano con sé né zaino, né libri, dunque alcun interesse ad entrare presso l’istituto “Amedeo D’Aosta” nel polo scolastico di Colle Sapone. Di qui gli investigatori hanno voluto procedere ad un controllo minuzioso che ha prodotto subito dei frutti. Infatti i tre ragazzi, che hanno ammesso di essere ex studenti dell’Istituto, sono stati trovati in possesso di numerose banconote di piccolo taglio, oltre a vari strumenti solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga. Materiale che a quanto pare era custodito all’interno dei portafogli, notato dagli agenti nel momento in cui i tre ragazzi hanno dovuto estrarre le carte di identità. Un controllo avvenuto sotto lo sguardo attonito di numerosi studenti che stavano varcando l’ingresso dell’istituto per prendere parte alle lezioni. La successiva perquisizione nelle loro abitazioni ha portato al sequestro di complessivi 259 grammi di marjuana e di vari utensili per il taglio ed il confezionamento delle dosi (bilancini e bustine di cellophane).

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA