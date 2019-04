L’Aquila, smontato il dehors in Piazza Duomo

L’AQUILA - Via il dehors da Piazza Duomo. Il gazebo, sorto a fianco della Chiesa delle Anime Sante da poco restituita alla città e che tanto ha fatto discutere, sta per essere smontato completamente. I lavori sono iniziati e non ci vorrà molto a rimuovere completamente la struttura, pedana compresa. Si è dato seguito così, a quanto pare, ad un accordo tra il Comune ed il legale dei due imprenditori proprietari del locale che non si sono opposti allo smontaggio della struttura. Sicuramente ci sarà un’istanza per poter mettere almeno tavoli e sedie ma senza il gazebo. © RIPRODUZIONE RISERVATA