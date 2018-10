L’Aquila, si studiano interventi per la viabilità dal cimitero alla Questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intervento complessivo su una viabilità che va rivista certamente nel totale in modo armonico considerando pure la nuova caserma dei Vigili del Fuoco che sorgerà in futuro. Riguarderà l’area che dal cimitero monumentale del capoluogo va in giù verso la Questura. Comune e Polizia Municipale stanno studiando la situazione attuale, parallelamente con la creazione del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile, come assicura l’assessore Carla Mannetti, che dovrà tener conto di una città profondamente cambiata. Oggetto di attenzione sono Via Panella e Via Pescara dove, negli ultimi anni, si sono succeduti incidenti di varia entità e dove la situazione del traffico è complessa nelle ore di punta per la presenza di scuole nella vicina Via Acquasanta, dei Vigili del Fuoco, della Questura, di attività commerciali e condomini. La strada è stata teatro di un incidente anche qualche notte fa ma, al di là delle dinamiche e delle motivazioni dello stesso, di Via Panella si parla da anni e i cittadini tornano a chiedere maggiore sicurezza. L’uscita da Via Pescara, per gli automobilisti, è difficoltosa e oltre alle file che si formano gli incidenti all’incrocio sono sempre dietro l’angolo. Senza semafori spesso si azzarda e la sicurezza viene meno. I cittadini ritengono che l’incrocio tra le due strade sia pericoloso e chiedono al Comune con insistenza dei correttivi per disciplinare il traffico in un’arteria fondamentale. L’impianto semaforico è spento da tempo e da alcuni residenti arriva come ipotetica proposta la realizzazione di una rotatoria ma questa appare di improbabile fattibilità come filtra dall’amministrazione. Da qualche settimana è tornato funzionante almeno il semaforo dei pompieri che questi comandano dall’interno della caserma per bloccare il traffico dei veicoli normali e permettere l’uscita dei mezzi di soccorso propri quando necessario. Lo stesso sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco aveva chiesto più volte e in passato tramite il suo rappresentante Elio D’Annibbale una riqualificazione totale dell’area a livello di viabilità con una segnaletica orizzontale e verticale adeguata, a supporto dell’unico cartello ad oggi presente che indica la possibilità di uscita dei mezzi dei vigili. Tra l’altro in Via Pescara da tempo una corsia è stata completamente sacrificata come è noto per l’allestimento del cantiere per la nuova caserma, il telo arancione oggi costeggia gli scavi ma il dubbio è se la trafficata via tornerà come prima o resterà a due corsie a lavori della caserma conclusi e considerando che di fatto ancora non partono. La situazione di oggi indica che forse le uniche due corsie usate non riescono a sopportare tutto il traffico che c’è nella via. Negli anni l’incrocio è stato interessato anche da incidenti tra vetture e auto della Polizia di Stato. Gli episodi in archivio di incidenti vari e investimenti in Via Panella sono di facile consultazione. Nel 2018 un uomo fu investito nei pressi del cimitero. Nel 2017 furono investiti due poliziotti sulle strisce davanti la Questura. Nel 2016 ci fu un altro brutto incidente andando a ritroso nel tempo e per citarne solo alcuni. Per quanto riguarda invece l’illuminazione non sembrano esserci problemi, non è questo il punto. L’installazione di un led nella zona permette di avere, tutto sommato, una buona visuale come riferito da chi è solito fruire della strada.