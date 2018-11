L'Aquila: sempre più donne chiedono aiuto al centro antiviolenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sono per la maggior parte italiani gli uomini che usano violenza sulle donne. Sono inoltre molto giovani e hanno un’età che va dai 25 ai 35 anni, così come la maggior parte delle donne abusate che bussano alla porta del centro antiviolenza dell'Aquila. Nell’ultimo anno non sono aumentati gli episodi di violenza, ma è cresciuto invece di circa il 30 per cento il numero delle donne che ha deciso di rivolgersi al centro.«E’ importante che emerga che la violenza sulle donne non è un’emergenza, ma un dato sistematico delle vita sociale del Paese – afferma Simona Giannageli, presidente dell’associazione Donatella Tellini - All’Aquila il centro lavora molto e accoglie molte donne in maggioranza di cittadinanza italiana sposate o conviventi o ex di uomini italiani. La percentuale di donne migranti e di uomini migranti che di conseguenza usano violenza è minima rispetto alla maggioranza di italiani».Il centro antiviolenza che è ospitato all’interno della Casa delle donne con le associazioni Donatella Tellini e Terremutate in via Colagrande n°2-3 «fa consulenza psicologica e legale ed è insieme alle donne e con le donne ormai da 11 anni - precisa - L’attività del centro è in crescita perché sempre più donne decidono di avvalersi dei centri, di fare percorsi per fuoriuscire dalla violenza maschile usufruendo delle nostre specificità e competenze. Rivolgersi a un centro per una donna è un atto significativo, faticosissimo, doloroso che richiede una grande forza di volontà. Altro che donne fragili e vittime».«Un altro dato emerso nell’ambito di uno studio statistico fatto all’interno di un progetto Sibilla è che si abbassa l’età degli uomini violenti e di conseguenza delle donne che subiscono – prosegue - Questo dimostra che non è vero che la violenza è figlia di un sistema patriarcale ormai superato. Sono giovani uomini di età compresa tra i 25 e i 35 che agiscono violenza con un’incidenza numerica maggiore rispetto al passato. L’Aquila rispetta questo dato tanto che stiamo accogliendo, soprattutto nell’ultimo anno, donne sempre più giovani. E’ un dato significativo in senso grave che ci dice che la violenza maschile è figlia di una cultura patriarcale e maschilista ben lungi dall’essere superata, anzi, è talmente ben radicata che i primi effetti si riverberano sui più giovani».Non c’è tuttavia una corrispondenza tra donne che chiedono aiuto al centro e donne che denunciano. «Non c’è automatismo tra le cose – conclude - Le donne che vengono da noi decidono di fare un percorso e poi decidono anche di denunciare o di avviare un procedimento di separazione e divorzio. A volte vengono per non tornare più, altre volte invece vengono per fare un percorso di elaborazione, per capire e verificare la volontà di agire contro un uomo. E’ un percorso non semplice che richiede tempo e che spero potrà essere aiutato presto anche una casa rifugio provvisoria che abbiamo chiesto al Comune. Per quella che dovrà nascere all'interno dell'edificio di Collemaggio sono richiesti ancora tempi lunghi. E' importante, quindi, avere una struttura di riferimento temporanea che potrebbe essere ospitata, ad esempio, nei Progetti case o nei Map non più occupati».