L’Aquila, Scuole: ritardi di Provincia e Comune, Masciocco e Mancini sul piede di guerra

L’AQUILA - A dieci anni dal terremoto nessuna scuola, sia di gestione comunale che provinciale, è stata ricostruita ma non solo. Secondo i consiglieri comunali Angelo Mancini e Giustino Masciocco mancano un piano e una programmazione e, fatta eccezione per le scuole chiuse a causa degli indici di vulnerabilità, gli studenti aquilani stando ai dati continuano a frequentare scuole con indici bassi e in alcuni casi, come si vedrà, con laboratori non sicuri al 100%. Mancini ha ricordato come nel piano straordinario per le scuole del sindaco Biondi come misura urgente si prevedesse addirittura di effettuare una ricognizione invece sugli spazi pubblici, per capire dove collocare gli studenti in attesa di fare le verifiche di vulnerabilità sugli edifici comunali. Masciocco e Mancini hanno analizzato la situazione scuola per scuola. Partendo da quelle comunali hanno evidenziato lo stato delle verifiche affidate per il primo e per il secondo lotto. Cose messe in piedi, hanno ricordato, dall’ex amministrazione. Tolte le scuole chiuse di Cansatessa, Preturo ed Arischia, le altre hanno indici di 0,330 o 0,0220 in alcuni casi e dunque a rischio, ha proseguito Masciocco. Per quanto riguarda il terzo lotto le indagini e le verifiche sono state affidate dalla giunta Biondi su stanziamento di somme accantonate dall’ex amministrazione. Le situazioni più critiche, hanno rilevato, stanno su quarto, quinto, sesto e settimo lotto. Qui mancano le indagini sulle strutture e le verifiche sismiche. Per la Dante Alighieri, hanno detto, non c’è neanche l’incarico e si parla di una scuola che in totale ha circa 700 alunni, considerando anche Paganica. Nessuno tipo di gara, ha ribadito Masciocco, per 90 mila euro di previsione di spesa. L’unico dato certo, secondo i due, riguarda la Mariele Ventre che si sta ricostruendo e poi chiaramente la scuola di Arischia la cui consegna dei lavori è avvenuta solo da alcuni giorni. In altri casi si è ancora nella fase delle indagini sui terreni e delle relazioni geologiche. << Gli alunni sono nelle stesse scuole dove stavano prima della campagna elettorale del 2017 - hanno rilanciato - non c’è neanche un piano per riportare le scuole in centro. Per noi almeno una per ogni ordine e grado dovrebbe tornare in centro, pensiamo ad esempio come zona a Viale Duca degli Abruzzi. Ci sono scuole che potrebbero essere abbattute e ricostruite. Per noi - hanno concluso - il centro non potrà avere vita senza scuole >>. Dal Comune alla Provincia la situazione per i due non cambia di molto. I consiglieri hanno mostrato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021. Gli edifici più importanti da abbattere, ricostruire o migliorare sismicanente, ha fatto notare Mancini, sono il Convitto, l’Ipsiasar e Palazzo Quinzi. Il Convitto, ad oggi, si trova in Via Ficara e a causa della mancanza di convittori e semi convittori, secondo Mancini, sta morendo vuoi per la localizzazione vuoi per la situazione delle squadre di calcio e rugby cittadini che prima rappresentavano la maggior parte dell’utenza. Una struttura che per Mancini va riportata in centro. Per quel che riguarda l’Ipsiasar invece ad oggi, hanno ricordato, l’uscita su Via Aldo Moro è bloccata e gli alunni entrano dal parcheggio sterrato. All’interno dell’edificio c’è un corpo E da demolire. Nel programma, infatti, si legge, sono previsti lavori per demolizione e adeguamento dei laboratori per 7 milioni di euro ma nel 2021 per cui. secondo i due consiglieri, gli studenti attualmente usano laboratori non sicuri. Altro caso quello dell’Itas, dove si vorrebbe fare un parcheggio. << Nelle 4 scuole strategiche - ricorda Masciocco - si prevedono finanziamenti al terzo anno, in alcune non terremotate invece ci sono i soldi del Cipe per il primo anno >>. Leggendo i dati si nota pure che Palazzo Quinzi e l’Itas hanno ricevuto finanziamenti nel 2016 mentre Convitto e Ipsiasar nel 2017. Quest’anno si prevedono somme anche per Cotugno, Itis D’Aosta e Bafile. Secondo Masciocco il Bafile non sarebbe neanche a norma per l’impianto elettrico. << Questo è - ha tuonato il consigliere - cialtronismo amministrativo >>. Da questo piano, rilevano, non si vedono i soldi per la costruzione del nuovo Cotugno o quanto meno fino al 2021 non sono previsti. << Chiediamo - hanno concluso - una accelerazione della programmazione. Ad inizio anno scolastico faremo di nuovo il punto della situazione >>.