L’Aquila, scuole chiuse per neve. Riunione sul maltempo in Prefettura

Ultimo aggiornamento: 11:48

L’AQUILA - Scuole chiuse oggi nel territorio comunale dell’Aquila, come disposto dal sindaco Pierluigi Biondi. In città non si sono registrati disagi particolari nella circolazione, mentre qualche difficoltà in più si è riscontrata nelle frazioni. In Comuni come Tornimparte e Scoppito, invece, le scuole sono rimaste aperte e non sono mancate le polemiche. In mattinata si è svolta anche una riunione operativa in Prefettura. Sulle autostrade la situazione è normale. Il bollettino neve prevede un miglioramento domani ma un nuovo peggioramento è previsto per dopodomani. È attiva l’ordinanza dell’Anas, comunque, che prevede il divieto di transito per i mezzi pesanti. La statale 17 risulta libera. Qualche problema nella circolazione si è registrato a Roio dove sta operando la Provincia con i suoi mezzi spazzaneve. Anche a Campotosto è stata segnalata molta neve ma al momento non ci sono criticità. L’assessore comunale Imprudente ha specificato che il piano neve è attivo dalle ore 4 e che sono in azione sul territorio di competenza dieci mezzi del Comune dell’Aquila e quelli di sei ditte esterne. A Coppito, questa mattina, un camioncino è uscito fuori strada. Qualche rallentamento nella circolazione, subito ripristinata.