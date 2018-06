L'Aquila, sciopero delle Camere penali: “Carenze al tribunale dell’Aquila”

di Marcello Ianni

Anche gli avvocati dell’Aquila a fianco di quelli di Bari. Il Presidente della Camera Penale “Emidio Lopardi Jr” dell’Aquila, Gian Luca Totani ha annunciato l’adesione dei penalisti all’astensione dalle udienze da domani fino a mercoledì 27 giugno, annunciando per il 26 anche la presenza a Bari per solidarizzare con i colleghi pugliesi. “Il Tribunale di Bari è stato dichiarato inagibile – si legge nella nota dell’avvocato Totani -. Il ‘padrone di casa’ (il Ministero) anziché porre rimedio immediato al problema (noto dal 2014) ha dapprima installato una tendopoli (soluzione mai praticata neanche qui a L’Aquila nel 2009) ove far semplicemente rinviare i processi e poi emanato un decreto legge con il quale si sospendono i processi (e naturalmente anche il decorso della prescrizione) sino alla fine del mese di settembre. Agli slogan a costo zero che molto consenso hanno sinora creato (“processi veloci”, ”pena certa”: ma, poi, cos’è?) fanno riscontro le gravi carenze nelle strutture e negli organici, vere ragioni della lentezza della macchina della giustizia, per la soluzione delle quali occorrerebbero consistenti e reali investimenti e non interventi tampone che non fanno altro che scaricare i problemi sui cittadini in attesa di Giustizia. E non è tutto oro quel poco che sembra luccicare e la prova la si rinviene negli Uffici giudiziari dell’Aquila: sprechi di spazi, aule dall’acustica pessima e con impianti di aerazione a dir poco deficitari rendono estremamente difficile la fruizione da parte degli operatori e degli utenti di una struttura appena ricostruita”.

